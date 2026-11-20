川沿いを走る気持ちよさ、海を眺めながらペダルをこぐ爽快感、いつもとは違う景色に出会う楽しみ――サイクリングに出かけるなら、どんな場所を走ってみたいでしょうか。

今回は、マイナビニュース会員172人に聞いた「関東のスポットの中から、最もサイクリングに行ってみたいと思う場所」から、回答数の多かった上位5スポットをご紹介します。選んだ理由とともに、それぞれのエリアに寄せられた期待を見ていきましょう。

多摩川沿い（東京都）／13.4％

オススメコメント

「河川敷から見える景色がとても清々しいため」（40代男性）

「川沿いが好きだから」（50代男性）

「走りやすいし、家から近い」（40代男性）

1位に選ばれたのは、多摩川沿い。羽村市の羽村取水堰から、羽田空港の目の前にある弁天橋周辺まで、東京側の左岸を中心に約50kmにわたって河川敷の道が続く通称“多摩サイ”。東京都はこのルートを「たまリバー50キロ」と名付け、ウォーキングやサイクリングのコースとして案内しています。

回答者からは、河川敷の景色や川沿いを走る気持ちよさに期待する声が寄せられました。家から近いことや、整備されて走りやすいことを理由に挙げた人も。長く続くルートの中から、自分のペースや体力に合わせて走る距離を考えられるのも魅力のひとつです。

湘南海岸（神奈川県）／11.6％

オススメコメント

「海岸沿いをゆっくり風を感じながら走りたいため」（50代男性）

「海を見ながらサイクリングしてみたいので」（50代女性）

「湘南に憧れがあるから」（40代男性）

2位は湘南海岸。藤沢市の引地川河口付近から茅ヶ崎市柳島まで、砂浜に沿って自転車歩行者専用道路が整備されているサイクリングルートがあります。

海を眺めながら走りたい、海岸沿いで風を感じたいという声のほか、関東屈指の観光スポットなこともあり、「湘南に憧れがある」「おしゃれなイメージ」といったエリアへの印象を理由に挙げる人も。砂浜に沿った道を走りながら、海辺ならではの景色を楽しみたい人にとって、魅力的な行き先となりそうです。

伊豆大島（東京都）／8.7％

オススメコメント

「景色が最高です」（50代女性）

「田舎で走りやすい。」（50代女性）

「景色が美しいなと思いました。」（40代男性）

3位には伊豆大島がランクインしました。島を一周するルートは約47〜50kmで、海岸沿いを走るコースから、島を一周するルート、三原山を目指すヒルクライムまで、幅広い走り方ができます。火山地形ならではのアップダウンと、海の絶景を楽しめる、島ならではのサイクリングスポットです。

回答者からは、「田舎で走りやすい」というコメントもあり、普段とは違う環境で走ることへの期待も。コースによって距離や起伏が異なるため、走りたい景色や自分の体力に合わせてルートを選ぶ楽しみもありそうです。

九十九里浜（千葉県）／8.1％

オススメコメント

「太平洋を眺めて海風を受けて走ると爽快な気分になれると思うから。」（50代男性）

「九十九里浜の景観が魅力的」（50代男性）

「久しぶりに海が見たい」（50代男性）

4位は九十九里浜。千葉県東部の刑部岬から太東崎まで続く、全長約66kmの日本最大級の砂浜海岸です。長く続く海岸沿いを走れるエリアで、回答者からも「九十九里浜の景観が魅力的」「海風を受けて走ると爽快」といった声が集まりました。

三浦半島（神奈川県）／7.6％

オススメコメント

「海が見たい」（50代男性）

「美味しい海の幸があり食べたいので。」（50代男性）

「海沿いを走ると気持ち良さそうだからです」（50代女性）

5位に入ったのは三浦半島。天気のよい日には、富士山や伊豆半島、伊豆大島などを望めるサイクリングルートでは、変化に富んだ地形の中に、海岸や眺めのよい丘が続きます。

回答者からは、三浦半島で美味しい海の幸を味わいたいというコメントも。海辺や丘の景色を楽しみながら走り、食事もあわせて満喫するプランを考えるのもよさそうです。

まとめ

上位には、多摩川沿いのような都内からアクセスしやすいスポットや、湘南海岸や九十九里浜などの海辺のスポットが並びました。自由回答からは、景色を楽しみたい、風を感じながら走りたい、身近な場所を走りたいなど、スポットごとに異なる期待が見えてきます。

気になる場所があれば、どんな景色を楽しみたいか、走った後に何をしたいかを思い浮かべながら計画を立ててみてはいかがでしょうか。いつものサイクリングとは少し違う楽しみが見つかるかもしれません。