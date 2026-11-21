「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」(福島県耶麻郡)は2027年2月2日から、1日1組限定のアクティビティ「雪原の朝ラー散歩」(1名4,500円)を開催する。

雪原の朝ラー散歩

日本三大ラーメンの1つ「喜多方ラーメン」のある喜多方市を中心に、会津地方では朝にラーメンを食べる「朝ラー」という文化が古くから根付いている。また、同ホテルの目の前に位置する広大な敷地は、冬になると見渡す限りの白銀の世界へと姿を変える。スキー・スノーボードを楽しむ人はもちろん、普段雪と触れ合う機会が少ない人にも雪山ならではの絶景に包まれる非日常体験を提供したいとの考えから、同プログラムが企画された。

期間は2027年2月2日～3月31日の毎週火曜日・水曜日・木曜日(積雪状況によって変動あり)。料金は1名4,500円で、1日1組(4名まで)限定。予約は公式サイトにて7日前まで受け付ける。

真っ白な雪原と日の出を見ながら、五感で楽しむ朝散歩

朝焼けとキラキラ光る雪原を楽しむ朝散歩

ガイドと共に、ホテル目の前の広大な雪原へと朝の散歩に出かける。冬の日の出は6時から7時頃のため、極端な早起きをしなくても特別な朝の時間を体験することができる。散歩の舞台となるのは、同プログラムのために特別に開放されるエリア。降雪の翌朝には前日の足跡が新雪で覆われ、誰も足を踏み入れていないまっさらな銀世界が広がる。スノーシューを着用し深い積雪の上を歩くだけでなく、道中では雪の上に寝転んで静寂に包まれたり、朝日にきらめく雪の結晶をルーペで覗き込んだりと、雪国ならではの純白の世界を五感で楽しめる。

絶景を望む雪上の特等席で楽しむ、熱々の「朝ラーメン」

散歩の締めくくりには、雪原に設けた特等席で「朝ラー」を提供する。今シーズンは、暖かな薪ストーブを備えたテントを新たに用意。マイナス10度を下回ることもある極寒の環境の中でも、薪ストーブの温もりに包まれながら、朝日に染まる磐梯山の絶景をゆったりと眺めることができる。

提供するラーメンは朝でも食べやすいよう、醬油ベースのすっきりとしたスープと、ツルツルもちもちの平打ち麺を組み合わせた一杯。絶景を前に熱々のスープを味わうことで、散歩後の身体を内側から温め、静かな雪原で過ごす時間の余韻に浸りながら心身ともに温まるひとときを提供する。

レンタルも充実、手軽に安心して白銀の世界へ

スノーシューの履き方レッスンのイメージ

雪原へ出発する前の準備段階から、スノーアクティビティに慣れていない人でも安心して参加できるようにサポートする。防寒着やスノーブーツ、スノーシューのレンタルが料金に含まれているため、特別な装備を準備することなく参加できる。出発前にはガイドによるスノーシューの履き方や雪上での歩き方のレッスンを行うため、雪山が初めての人でも不安なく、白銀の世界へ踏み出す高揚感とともに朝の散歩をスタートできる。