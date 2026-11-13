星野リゾートが展開する温泉旅館「界 草津」(群馬県吾妻郡)は12月1日から、江戸時代の温泉大図を片手にディープな草津の歴史を紐解く「草津湯治歴史のすゝめ」を開催する。

古くから「万病に効く」とされ、全国から湯治客が憧れた名湯・草津温泉。日本武尊や行基、源頼朝の開湯伝説をもち、自然湧出量日本一の湯量と優れた治癒効能を誇る。戦国時代には多くの武将が湯治に訪れ、また江戸時代後期には、文人、歌人をはじめ、年間1万人を超える来浴者が往来した。日本各地に点在する湯治場の中でも、特に治療目的で訪れる人が多く、熱湯への入浴と入浴後の養生をセットで行う湯治スタイルが主流だった。江戸時代から続く湯治場としてのディープな魅力を知ることで、王道だけでない草津温泉を楽しんでもらいたいという思いから、同ツアーが企画された。

期間は2026年12月1日～通年で、時間は9:00～10:00。料金は1名あたり1,500円。最小催行人数は1名、最大定員は6名。公式サイトにて4日前まで予約を受け付ける。

江戸時代の温泉大図を片手に巡る「草津温泉街そぞろ歩き」

江戸時代と現代の街並みを見比べる

「上州草津温泉大図」を手に、界の湯守りとともに実際に温泉街へと繰り出す。地図に描かれた場所と現代の街並みを比較しながら、光泉寺や白旗の湯、熱の湯などを巡り、今も残る江戸の名残を探索。道中では、十返舎一九の物語に登場する入浴シーンや、松尾芭蕉にまつわる小話など、草津を訪れた偉人たちの逸話に耳を傾けながら歩くことで、温泉街のあちこちに残る、江戸の情緒や歴史の深みに触れることができる。ツアーの後は、そのまま草津温泉街を散策し、外湯めぐりを楽しめる。

江戸時代の草津を紐解くプログラム「江戸草津いろは」

江戸草津いろは

ツアー出発前には、館内にて江戸時代の草津温泉について深く知る「江戸草津いろは」を実施する。プログラムでは、上州草津温泉大図の見方についてレクチャー。さらに、草津温泉街の成り立ちや、どうやって「天下の名湯」として不動の地位を築いてきたのかを知ることができる。江戸時代から地域に息づく草津の温泉文化を知ることで、これから始まる温泉街散策への期待を高める。

入浴後の休養で温泉の効果を高める「養生のひととき」

草津温泉では、熱湯へ入浴した後は「養生訓」に沿った厳しい養生を行う湯治スタイルが主流だった。草津温泉での湯治の醍醐味を味わえるよう、この文化を現代に合わせて再解釈し、入浴後の休養を丁寧に取るために、湯上がりの身体にぴったりのお茶や、それに合うお茶菓子を提供する。また、入浴後の身体の変化や感想を書き留める「湯治日記」を用意。温泉の効果をダイレクトに感じながら、自分自身の身体と向き合うマインドフルネスな時間を通じ、深い休養が叶う。