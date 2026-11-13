星野リゾートが展開する温泉旅館「界 鬼怒川」(栃木県日光市)は2027年1月12日～3月31日までの期間、「いちごで潤う至福の温泉滞在」を提供する。

いちごで潤う至福の温泉滞在イメージ

栃木県は50年以上連続でいちごの生産量日本一を誇り、いちご王国とも呼ばれている。これまでに数多くのいちごの品種が開発され、いちごの旬である冬には、栃木県で生まれた希少な品種を味わうこともできる。特に「とちひめ」は、栃木県内でも生産量がわずか0.2%のいちご。実が柔らかいことから長距離の配送に向いておらず、市場にはほとんど流通しないことから、幻のいちごと称されている。同施設では、希少ないちごを温泉旅館だからこその贅沢な楽しみ方で堪能し、滞在が特別な思い出となるよう、本企画を考案した。

幻のいちご「とちひめ」を味わう「湯涼みいちご氷」

温泉で芯まで温まった身体に沁みる、いちごをふんだんに使った贅沢なかき氷を提供する。1日10食限定の「湯涼みいちご氷」(3,000円)では、果肉が柔らかく長距離輸送に向かず、市場にほとんど流通しないことから幻のいちごと称される「とちひめ」を贅沢に味わえる。栃木県の伝統工芸品である「益子焼」の器に盛り付けられたかき氷は、目にも鮮やかな一品。「冬の寒い時期にあえて冷たいかき氷を楽しむ」という贅沢は、温泉旅館で芯まで温まり、湯上がり処やプライベートな客室でゆったり過ごすからこそ、さらに魅力が深まる。

温泉入浴後に、いちごで水分を補う「湯上がりいちご」

湯上がりいちごイメージ

温泉入浴は、発汗により体内の水分やミネラルが失われがち。そこで同施設では、約90%が水分でビタミンCやカリウムも豊富ないちごを使い、温泉入浴後の水分・栄養補給を行う新しい湯上がり体験を提案する。大浴場に隣接する湯上がり処には、生のいちごはもちろん、爽やかないちごドリンクも用意する。温泉で身体を温め、旬の恵みで内から身体を潤す、いちご王国・栃木ならではの湯上がり体験。