星野リゾートが展開する「界 奥飛騨」(岐阜県高山市)は2027年1月11日から、「結氷バスツアー」(1名 2,200円)を開催する。

豪雪地帯ならではの大迫力の雪景色を巡る「結氷バスツアー」

同施設がある奥飛騨温泉郷では、雪の時期になると各地で雪景色ライトアップが楽しめる。本バスツアーでは、福地温泉の山中に現れる巨大な氷柱「青だる」や、新平湯温泉の「かねこおり」ライトアップの二大氷景を専用バスで巡る。岩壁から滴る水が凍りつき、鮮やかな青い層を成す「青だる」の迫力や、凍てついた「かねこおり」のライトアップのほか、砂防ダムトンネル内が数万個のLED電球で装飾されたイルミネーションを楽しめる非日常のひととき。同施設のガイドの案内とともに、氷点下が生む神秘的な造形美を、夜の静寂の中で贅沢に鑑賞できる。

寒さを楽しみに変えるガイドで、奥飛騨の冬の知恵を紐解く

バスツアーでは、ガイドが北アルプスの麓・奥飛騨の厳冬が生む自然の神秘を紐解く。巨大な氷柱「青だる」は岩肌から滴り落ちる水が凍り付いて青く見えることが名前の由来。山奥ならではの自然の現象を、福地温泉では沢水を木々に噴射してダイナミックに表現している。また、飛騨地方の方言でつららを意味する「かねこおり」の由来など、厳しい冬を愛でてきた山里の感性に触れることができる。道中では、標高が高い奥飛騨ならではのパウダースノーの性質や、ライトアップを鮮やかに反射する雪質の秘密も解説。ただ景色を眺めるだけではなく、マイナス10度を下回る安定した寒さが作り出す絶景の裏側を知ることができる。

足湯に浸り雪景色を眺めながら楽しむ「雪中みぞれ酒」

バスツアー後は、冷えた体を解きほぐすために同施設の中庭にある足湯へ。心地よい湯気に包まれながら足湯とともに楽しめるのは、ツアーで目にした結氷の景色を彷彿とさせる「雪中みぞれ酒」。過冷却という現象を利用し、お酒をグラスに注いだ瞬間に液体から一転、さらさらとしたシャーベット状の氷へと変化する。奥飛騨の厳しい寒さを知るからこそ、その冷たさが心地よく、キリリと冷えたお酒が火照った喉を贅沢に潤す。

同ツアーの開催期間は2027年1月11日～2月28日。料金は1名2,200円で、公式サイトから3日前までに予約が必要。なお、宿泊当日に空きがあれば案内可能となっている。