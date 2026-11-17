「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は2027年1月20日～2月20日の期間、「氷のホテル」をオープンする。

アイスヴィレッジに現れる「氷のホテル」

同リゾートが位置する占冠村は、1月から2月にかけて最低気温がマイナス20度に達するほど冷え込む地域。この厳しい寒さを活かした体験を提供し続けている幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」に、「氷のホテル」が佇む。2008年に宿泊体験の提供を開始して以来、今冬で19年目を迎える。

料金は1泊1名あたり28,000円(税・サービス料込)。氷のホテル宿泊体験、氷のミニバー、シュラフ、ルームウェア、氷のウェルカムプレートが含まれる。定員は1日1組(最少催行人数1名、最大2名まで)。公式サイトにて7日前まで予約を受け付ける。

「継ぎ目のない一枚氷」が生み出す幻想的な空間

静寂に包まれた幻想的な空間で過ごすひととき

氷のホテルは、継ぎ目のない一枚氷で造られている。氷や雪のブロックを積み重ねるのではなく、水と雪を何層にも吹き付けながら凍らせ、一体化させることで実現した構造。制作には、マイナス10度以下の気温が数日続き、さらに晴れて雪が降っていない夜という限られた条件が必要となる。極寒の環境で水と雪を少しずつ凍らせながら厚みを重ね、継ぎ目のない一枚氷のアイスドームが完成する。こうして造られたドームは外気を遮るため、外気温がマイナス20度に達する日でも、室温は平均マイナス5～7度ほど。また、外部の音も遮るため、静寂に包まれた幻想的な空間が広がる。

天井から家具まで、すべてが氷の客室

アイスドームの円形フォルムを活かしたデザイン

マイナス20度にも達するトマムの厳しい寒さが生み出す、透明感のある美しいアイスブルーに包まれた客室。天井や壁、ベッドなどの家具に至るまで、すべてが氷で造られている。今冬は、継ぎ目のない一枚氷で造られたアイスドームの美しい円形をより引き立てるため、客室のデザインをリニューアル。リビングやベッドなどを円形をモチーフにしたデザインで統一した。

滞在の始まりを彩る「氷のウェルカムプレート」が新登場

氷のプレートに並ぶ3種のスイーツ

氷のホテルへのチェックイン後、「氷のウェルカムプレート」を提供する。氷でできたプレートに、アイスヴィレッジの世界観を表現した3種のスイーツを盛り付けた一皿。パウダースノーを思わせるマカロン、氷の結晶を表現したクロテッドクリームを添えたスコーン、アイスヴィレッジの彩りをイメージしたフローズンチーズケーキを用意。滞在の始まりから、氷のホテルならではの特別なひとときを楽しめる。