星野リゾートが展開する「星のや軽井沢」(長野県軽井沢町)は12月1日から、「棚田の林檎アフタヌーンティー」(13,000円)を提供する。

市場流通が極めて少ない「赤肉りんご」の魅力

全国2位のりんご生産量を誇る長野県は、高標高・寒暖差・少雨といった風土を活かし、高品質なりんごを育んでいる。最大の特徴は品種の豊富さで、8月～12月の約5ヶ月間にわたり、時期ごとに異なる品種が出荷される。中でも近年進化を遂げているのが、果肉まで赤い「赤肉りんご」。その多くは個人育種家により栽培されているため、公的統計にも載らないほど希少な存在だ。かつては強い酸味から加工用が中心だったが、育種技術の向上により、生食でも美味しく食べられる品種が誕生している。さらに、加熱で香りが一層増す強みも持ち合わせ、調理素材としても鮮やかな見た目とともに注目されている。信州のりんご文化に触れ、希少種を味わってほしいという思いから、同アフタヌーンティーが開発された。

期間は2026年12月1日～2027年2月22日(除外日あり)。料金は13,000円(税、サービス料込み、宿泊料別)で、1日1組(2名まで)限定。公式サイトにて6日前まで予約を受け付ける。

信州生まれの赤肉りんごなど、個性溢れる品種を味う

品種ごとに甘みや酸味のバランスが異なり、生のままみずみずしさを味わうものから、加熱で甘みや香りが増すものまで、多彩な個性を持つりんご。同アフタヌーンティーでは、信州生まれの赤肉りんご「炎舞」、黄金色の「シナノゴールド」、愛らしい姫りんご「アルプス乙女」、人気の赤りんご「シナノスイート」などを使用し、りんごの魅力を最大限に引き出したスイーツやセイボリーを提供する。

赤肉りんご「炎舞」を使ったセイボリー

赤肉りんご「炎舞」は、まず生のまま味わい、甘みの中にある酸味など素材そのものを感じる。また、加熱すると香りが一層際立つ特性を活かし、シードルとしてチーズフォンデュに加え、豊かな風味を楽しむ。

赤りんご「シナノスイート」の甘みを凝縮したスイーツ

酸味が少なく強い甘みを持つシナノスイートは、火を通すことでさらに甘さが凝縮する。信州の郷土料理「おやき」には、木の香りが漂う黒文字で風味をつけたバターとあわせた特製りんご餡として包み、ミルフィーユには焼きりんごとして使用する。シナノスイートの奥深い美味しさを心ゆくまで味わえる。

特製「りんご麹」で旨味を引き出す食事

すりおろしたりんごと麹をあわせた「りんご麹」に鹿肉や牛肉を漬け込み、肉質を柔らかく仕上げて旨味を凝縮させる。このりんご麹を活用した「鹿カツサンド」のほか、「ローストビーフと野沢菜寿司」など、新しいりんごの魅力に出会える。

香りと味わいを楽しむ「3種の林檎モクテル」

3種の林檎モクテル

甘酸っぱさとすっきりとした後味が特徴の赤肉りんごジュースや、バニラで香りをつけた紅茶に白ぶどうとドライりんごを合わせて一晩寝かせたモクテル。さらに、アップルミントにシナモン、クローブ、生姜を加え、好みでりんご蜜を入れて味わう温かい和紅茶など、アフタヌーンティーを引き立てる3種のモクテルをペアリングとして用意する。アルコールの林檎ペアリングも提供可能。

冬の棚田ラウンジで過ごす華やぐティータイム

冬の柔らかな日差しが注ぐ、星のや軽井沢を象徴する棚田ラウンジ。より一層静けさが増す冬の棚田では、澄んだ空気の中、水の音が心地よく響き渡る。この特別な空間に設けられたこたつで暖をとりながら、華やぐ午後のティータイムをゆったりと楽しめる。