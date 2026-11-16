星野リゾートが展開する「リゾナーレ下関」(山口県下関市)は12月9日から、下関を代表する冬の味覚「ふぐ」を堪能する冬限定のディナーコース(大人12,000円)をメインダイニング「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」で提供する。

ふぐ刺しとふぐ皮の冷製カペッリーニ

下関の「ふぐ刺し」文化を、新たなシグネチャー料理へ

下関は全国各地からふぐが集積する日本有数の拠点であり、明治21年(1888年)に初代内閣総理大臣・伊藤博文によってふぐ食が解禁された歴史を持つ、日本におけるふぐ食文化の発祥地。なかでも、器の模様が透けて見えるほど極薄に引かれた「ふぐ刺し」は、職人の緻密な手技と繊細な美意識が生み出した伝統的な食文化の象徴として親しまれてきた。OTTO SETTE SHIMONOSEKIでは、ふぐ刺しにイタリア料理の発想を取り入れることで、素材が持つ繊細な旨みや独自の食感を活かしつつ、ふぐの新しい魅力を引き出す、新たなシグネチャー料理として提案する。

関門海峡の景色を望むメインダイニング「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」内観

ディナーコースは全5品で、料金は大人12,000円、7～11歳8,400円、4～6歳6,000円。ワインペアリングは6,000円。いずれも税・サービス料込みで、公式サイトでの事前予約が必要となる。

ふぐの新たな魅力を引き出すシグネチャー料理

ふぐ刺しとふぐ皮の冷製カペッリーニ

「ふぐ刺しとふぐ皮の冷製カペッリーニ」は、ふくネギ(明治時代の初めに山口県下関市安岡地区でふぐ刺しの薬味として開発・改良されたネギのこと)のピューレを絡めたカペッリーニにふぐ刺しを添えた一皿。コリコリとした食感のふぐ皮のコラーゲンを閉じ込めるために冷製に仕上げ、さらにふぐ節をかけることで、香ばしさを加えた。多彩な調理法で、ふぐの異なる食感や風味を、一皿に凝縮した、同施設ならではのシグネチャー料理。

下関の風土と恵みが凝縮されたコース

小さな前菜

コースの幕開けを飾るのは、食前の飲み物とともに山口の風土を感じられるアペリティーボ(イタリア発祥の夕食前に軽食をつまみながらお酒を飲む習慣)。バジルの風味で爽やかに引き立てたサザエのタルターラや、香ばしく焼き上げた脂の乗ったのどぐろにカポナータの程よい酸味を合わせた一品など、山口の豊かな海の幸や柑橘を使用し、それぞれイタリアの郷土料理と掛け合わせた。目の前に広がる雄大な関門海峡の情景を、多彩な彩りと繊細な味わいで表現した一皿。

ふぐのフリットと身皮のリゾット

リゾットに合わせるふぐのフリットは、イタリアの伝統的なパン「グリッシーニ」を細かく砕いた衣を纏わせ、レアでしっとりとした食感に仕上げた。リゾットには、味を含みやすい酒米を使用し、ふぐの出汁をふんだんに凝縮。仕上げにふくネギのオイルをかけることで、より爽やかな風味を添えている。ふぐの旨みが広がるリゾットと、衣の食感を楽しむフリットを組み合わせ、異なる食感を一度に味わえる一皿。

ふぐの白子と牛フィレ肉

「ふぐの白子と牛フィレ肉」は、冬に最盛期を迎えるふぐの白子を、牛フィレ肉と合わせたメイン料理。白子と牛フィレ肉は炭火で焼き上げ、芳醇な香りを纏わせた。子はじっくりと火を入れ、表面は香ばしく、中は濃厚でとろりとした食感に仕上げた。ソースにはアンチョビを使用した焦がしバターにレモンを効かせることで、白子と牛フィレ肉のコクの中に爽やかな酸味と甘みが調和し、それぞれの素材が持つ旨みを最大限に引き立てる。

柑橘とはちみつのセミフレッド

コースを締めくくるのは、柑橘類をふんだんに使用した、イタリアの伝統的な冷菓「セミフレッド」。メレンゲに柑橘とはちみつを合わせたセミフレッドは、爽やかな酸味にやさしい甘みが重なり、口の中で華やかな香りが広がる。セロリの食感をアクセントに加え、関門海峡の潮の流れをイメージしたホワイトチョコレートのディスクを添えた。温かい柑橘のソースをかけることで味わいの変化も楽しめる一品。

料理にあわせたペアリング

ペアリングイメージ

同ダイニングでは、一皿ごとに厳選したワインペアリングを用意。ワインがふぐの旨みや料理の味わいを引き立て、コースをより豊かに彩る。