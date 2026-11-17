星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は2027年1月5日～3月31日の期間、チーズとミルクの祭典「ファーマーズタウン」を初開催する。

あたたかな光が包むPOKO POKO前で楽しむ「ファーマーズタウン」

巨大鍋のチーズフォンデュとホットドリンクを提供する特設屋台

敷地内の「POKO POKO」前に特設屋台が初登場。濃厚なホットミルクやホットココアに、マシュマロやシナモンパウダーなどのトッピングを組み合わせて味わえるウェルカムドリンクを提供する。また、屋外の焚火台に設置した巨大鍋の温かいチーズに、ジャガイモやレンコン、パンをディップして味わう「チーズフォンデュ」を用意する。

巨大鍋で楽しむ熱々なチーズフォンデュ

ホットミルクやココアにオリジナルトッピング

自分だけの牛柄をデザインする「ミルクキャンドルづくり」

アクティビティ施設「グリーンハウス」では、牛の模様をモチーフにした「ミルクキャンドルづくり」(1セット3,000円)を開催する。黒色のワックスシートを自由にカットして自分だけのオリジナル牛柄を作り、グラスに貼り付けてロウを流し込む。可愛らしい牛柄のキャンドルは自宅に持ち帰れるため、火を灯せば那須での温かな滞在の思い出がよみがえる。

牛柄を自由にデザインするミルクキャンドルづくり

牛乳瓶でライトアップされた露天風呂と湯上がりの「ミルクアイスバー」

大浴場の露天風呂には、牛乳瓶を用いたあたたかなライトアップを施す。湯けむりの中に牛乳瓶のやわらかな光が揺らめき、静寂に包まれた那須の冬夜を幻想的に演出。澄んだ冬空のもと、温泉に浸かりながら心身ともにリラックスできる至福のひととき。また、湯上がり処では温泉で温まった身体を心地よく癒やす、まろやかな甘みの「ミルクアイスバー」を提供する。