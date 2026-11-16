12月4日に公開される映画『VIVANT』をめぐり、柚木薫(二階堂ふみ)の正体について新たな考察が飛び出した。15日放送のTBSラジオ『VIVANT 悪役会議室』(毎週日曜23:00～)では、石黒賢演じる新キャラクター・ダムディンと薫の関係について、リスナーから寄せられた大胆な予想が紹介された。

二階堂ふみ

「薫さんのお父さんではないか」リスナーから大胆な考察

『VIVANT』第2シーズンの最終回を受け、映画版の展開を予想する『VIVANT 悪役会議室』。

レギュラーとして、第1シーズンで山本巧役を演じた迫田孝也、ワニズ役を演じた河内大和、ゴビ役を演じた馬場徹が出演している。15日に配信された「第17回｜シン・悪役会議室、始動！？シンシー・周＆李＆沈、来襲。」では、周を演じたリンリン、李を演じた木幡竜、「フードロスニキ」でも話題となった沈を演じる高崎俊吾がゲスト出演した。

番組では、全国のリスナーから寄せられた映画版の考察を紹介する「映画VIVANT 悪役エージェント大予言」が展開された。

その中で注目を集めたのが、石黒賢が演じる新キャラクター・ダムディンと、柚木薫(二階堂ふみ)の関係をめぐる考察だった。

あるリスナーは、ダムディンという名前がモンゴルでは一般的な名前だと説明したうえで、「薫さんのお父さんではないか」と予想。

さらに、薫にはバルカ人の血が流れており、彼女の過去が映画版で重要な意味を持つのではないかという仮説を披露した。

この予想を受け、出演者たちも「それはかなりあの線濃いね」と反応。薫の過去や、アディエルとの関係について議論を広げていった。





「元カノです」まさかの恋愛説も飛び出す

一方、木幡は、薫とノゴーン・ベキ(役所広司)が目を合わせた際の様子に着目。

二階堂ふみ

そこから薫はベキの「元カノです」と、意外な恋愛関係を予想した。

さらに映画版では過去の恋愛が描かれるのではないかという説まで展開し、周囲からは「誰が見たいねん」とツッコミが入る一幕も。

真剣な考察に冗談交じりの予想が入り交じる、同番組らしいやり取りとなった。

薫に伏線はあったのか? 山本が明かしたリスナーからの報告

議論はさらに、ドラマ本編に残された伏線へと発展した。

出演者の周を演じた俳優・リンリンは、薫について、これまで正体を疑わせる描写があまりなかったことが気になると指摘。

『VIVANT』は裏切りや意外な展開があっても、後から振り返ると伏線が残されている作品だという見方を示し、薫についてはそれが見当たらないと語った。

これに対し、第1シーズンで山本役を演じた迫田孝也は「全国のエージェントが第1シーズンにいっぱい薫さんのそういうのが残されてるっていう報告を上げてきてるのよ」と説明。

不自然な表情や突然現れる場面など、過去の描写をあらためて検証するリスナーがいることを明かした。

さらに、砂漠で薫が姿を消した場面についても話題に。何らかの目的があったのではないかという考察が交わされた。リンリンは「ディスクを探しに行っていたのかもしれないし、もしくは元カレに会いに言っていたのかもしれないし...」と発言し、笑いを誘った。

番組終盤には、河内大和が最終回で薫が手袋を着用していた場面にも言及。DNA採取の場面と関連しているのではないかという新たな着眼点を披露した。

映画版で薫の過去や正体が明らかになるのか。出演者たちもリスナーと同じ立場から、物語の行方を予想している。

【編集部MEMO】

『VIVANT 悪役会議室』は、山本巧役の迫田孝也、ワニズ役の河内大和、ゴビ役の馬場徹らが出演する考察番組。映画版の展開を予想する「映画VIVANT 悪役エージェント大予言」では、リスナーからの考察を紹介している。番組はYouTubeやPodcastなどでもアーカイブを配信中。







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