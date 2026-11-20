TBS系日曜劇場『VIVANT』の完全新作映画『VIVANT』（2026年12月4日公開）のIMAXポスタービジュアルが解禁された。あわせて、11月19日正午時点で公開3日間（12/4～12/6）の興行収入28億円突破が確実となり（東宝調べ）、邦洋実写映画における公開3日間の興収No.1を塗り替える記録的なスタートになることも明らかになった（興行通信社調べ）。

雄大な岩山に佇む乃木憂助、赤い「IMAX」の文字が浮かぶビジュアル

解禁されたIMAXポスタービジュアルには、雄大な岩山に佇む乃木憂助(堺雅人)の姿が描かれている。青々と広がる空には鮮烈な赤い「IMAX」の文字が浮かび上がり、スクリーンへと舞台を移した本作の壮大な世界観を感じさせる仕上がりだ。IMAXでは、圧倒的な没入感、息をのむ映像美と物語を彩る重厚な音楽、極限の緊張感を、大スクリーンと迫力の音響で体感できるという。

映画の物語に関する情報は明かされていないが、公式SNSでは連日キャラクタービジュアルが公開されており、出演キャストの顔ぶれにも注目が集まっている。

チケット発売直後から満席回が続出

11月8日の映画化発表直後に公開初日からの鑑賞チケットの発売を開始したところ、公開約1か月前にもかかわらずアクセスが集中。わずか一晩で公開3日間の全上映回が完売する劇場も現れた。

この反響を受け、11月15日24時(11月16日0時)より鑑賞チケットの追加販売を実施(一部劇場を除く)。上映回数を大幅に増やした劇場も多く、販売開始時には再びアクセスが殺到し、一時は数万人が購入待ちとなった。SNSでは「スクリーン数が増えてチケット購入できました! 楽しみ」「VIVANTのチケット家族全員分確保! 勝利!」といった声が寄せられている。12月7日(月)以降上映回のチケット販売は、各劇場の通常の販売スケジュールに準じる。

【編集部MEMO】

公開まで約2週間。ドラマはTVerおよびTBS FREEで第1・第2シーズンを順次無料配信中で、U-NEXTでは全話配信中。

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