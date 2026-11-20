TBS系日曜劇場『VIVANT』の人気キャラクター・ドラムの知られざる過去を描く『VIVANT ―THE ORIGIN STORY―』ドラム編が、22日(21:00～21:54)に地上波で初放送されることが決定した。

『VIVANT』ドラムの幼少期に隠された「誇り」と「信頼」の物語

『VIVANT ―THE ORIGIN STORY―』ドラム編

11月8日に第2シーズン最終回となる第24話が放送された『VIVANT』。そのサイドストーリーとして、現在U-NEXTでは『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』がそれぞれ全4話で見放題配信されている。

今回地上波で初放送されるのは、阿部寛演じる警視庁公安部・野崎守の仲間として数々の危機を乗り越えてきたドラムに焦点を当てた物語。配信版を特別に再編集し、地上波放送版として新たに制作された。

第1シーズンでは謎の多いキャラクターとして注目を集めたドラム。第2シーズンでは野崎の後を追い、Xinxi(シンシー)に捕らわれるなど、苦しい展開が続いた。

裏切られながらも野崎の身を案じ、最後まで信じ続けたドラム。彼が誰よりも「信頼」を大切にする理由には、兄弟で過ごした幼少期の経験が深く関わっていたという。

本作では、ドラムと兄弟のマディが過ごした子ども時代を軸に、家族や仲間、兄弟の絆を描く。幼少期ならではのコミカルな場面や、子どもらしいおちゃめな姿も見どころとなっている。

大谷亮平、丸山礼、ドンデコルテ渡辺銀次らが出演

ドラムとマディの父親・ダビド役を大谷亮平、ダビドの弟・ザウル役をお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が演じる。

ダビドとザウルは兄弟でありながら、次期当主の座を争う複雑な関係。2人の対立が物語にどのような影響を及ぼすのかも注目される。

さらに、ドラムとマディの母親・アミーラ役で呉城久美、兄弟が通う学校の教師・マーシャ役で丸山礼、ザウルの息子・シャルハンの世話をする使用人・ナビル役で長田拓郎が出演する。

飯田和孝P「ドラムが『ドラム』になったのには、ある出会いと絆が」

『VIVANT ―THE ORIGIN STORY―』ドラム編

プロデューサーの飯田和孝氏は、映画『VIVANT』の公開を記念した地上波放送であることを説明。

「この物語は、ドラムがドラムになる前の物語になります」と紹介し、「『ドラムってドラムじゃなかったの？』と思われた皆様、実はそうなんです、ドラムが『ドラム』になったのには、ある出会いと絆が隠されているんです」と明かした。

さらに、「また、本編で野崎さんをあれほどまでに信頼する理由も、実はこの物語に描かれています」と語り、物語を通して本編を改めて楽しんでほしいと呼びかけている。

演出の加藤亜季子氏も、第2シーズンで野崎を最後まで信じ続けたドラムに触れ、「そんなドラムの『信じる心』がどのように培われたのか、このオリジンストーリーで描かれます」とコメント。

幼少期の家族の記憶について「それは少し切なくて勇気づけられる物語です」と表現し、背景を知ることで本編のドラムの姿も違った見方で楽しめるのではないかと期待を寄せた。

また、演出の元井桃氏は、ドラムを「頭もキレッキレ、身体能力も抜群で超優秀なエージェント」と表現。「バルカのある一家族の愛と笑いの物語を楽しんでいただけたらと思います!」とメッセージを送っている。

【編集部MEMO】

本編でドラムを演じたのは、富栄ドラム(とみさかえ・ドラム)。1992年4月11日生まれ、兵庫県出身。元大相撲力士で、伊勢ヶ濱部屋に所属し、最高位は東幕下6枚目。2021年に現役を引退し、俳優に転身。2023年放送のTBS系日曜劇場『VIVANT』で、阿部寛演じる野崎守の相棒・ドラム役を演じ、一躍注目を集めた。役名にちなみ、芸名を「富栄ドラム」とした。

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