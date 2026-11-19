Netflixの新作恋愛リアリティシリーズ『サマーリプレイ』が、2027年に世界独占配信されることが決定した。『オフライン ラブ』の制作チームが再集結し、「海の家」を舞台に、人生を一時停止する事情を抱えた男女のひと夏の出会いと恋、別れを描く。あわせてFirst Lookとスーパーティザー映像が公開された。

『オフライン ラブ』制作チームが再集結! 舞台は「海の家」

『ボーイフレンド』『あいの里』『ラヴ上等』など、数々の恋愛リアリティシリーズを手掛けてきたNetflixが、新たな恋愛リアリティショーを送り出す。

今回発表された『サマーリプレイ』は、デジタルデバイスを手放した10人の男女が、ガイドブックを片手に異国を旅しながら運命の恋を探す『オフライン ラブ』の制作チームが再集結して制作する新作だ。

舞台となるのは、夏の海辺に建つ「海の家」。人生を一旦「Pause(一時停止)」する事情を抱えた男女が集まり、「海の家・THE PAUSE」を建て、営業し、夏の終わりに壊すまでのひと夏を共に過ごす。

そこで描かれるのは、参加者たちの出会いや恋、そして夏の終わりに必ず訪れる別れ。ひと夏の出会いと別れを経て、一時停止していた人生は再び動き出すのか。

単なる恋愛模様だけではなく、人生の転機に立つ大人たちが過ごす「人生の夏休み」を記録する作品となる。

男女11人の後ろ姿も…First Look＆スーパーティザー映像公開







配信決定にあわせて、First Lookスチール4点とスーパーティザー映像も解禁された。

First Lookには、海に並んだ男女11人の後ろ姿や、お揃いのビーチサンダル、夕暮れの海の家、「The Summer We'll Replay Forever」と書かれたTシャツなどが収められている。

さらに、スーパーティザー映像では、「THE PAUSE」の看板を掲げた海の家で接客する姿や、夕暮れのデッキ、夜空に打ち上がる花火、光り輝く海など、夏ならではの風景が次々と登場。波の中で寄り添う2人の姿も映し出され、これから始まる恋の行方を予感させる内容となっている。

台本のないリアリティショーだからこそ生まれる、予測不能な人間模様。参加者たちは限られたひと夏の時間の中で、どのような出会いと別れを経験するのか。

『サマーリプレイ』は2027年、Netflixにて世界独占配信される。