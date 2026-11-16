消えたマレーシア航空370便は「米軍に瞬間移動させられた」──数十万人を魅了する陰謀論の正体

2014年3月8日、クアラルンプールから北京へ向かっていたマレーシア航空370便（MH370）が消息を絶った。乗員乗客239人を乗せた旅客機の失踪は、航空史上最も費用のかかった捜索活動を引き起こし、世界中で連日大きく報じられた。しかし、機体の主要部分はいまだ発見されず、遺族たちは明確な答えを得られないままでいる。2026年6月にはマレーシア政府が海底捜索の契約をさらに1年間延長したものの、機体の発見には至っていない。

【動画】旅客機の周囲に謎の球体が…「瞬間移動説」の根拠となった映像

この謎に、驚くべき答えを提示する男性がいる。アシュトン・フォーブス（44歳）だ。彼は、MH370は墜落したのではなく、米軍によって「瞬間移動させられた」と主張している。

米ミネソタ州在住の医療ITコンサルタントであるフォーブスは、2023年からこの説をSNSで発信し始めた。現在ではXのフォロワーが30万人、YouTubeの登録者が10万人を超え、UFOや陰謀論に関心を持つネットユーザーの間で、熱狂的な支持と激しい批判を集める存在となっている。

ディープフェイク技術が高度化し、政府への不信感が深まる時代。無名のネットユーザーだった彼が陰謀論コミュニティの著名人となった経緯は、荒唐無稽な主張がいかにして影響力を獲得するのかを物語っている。

旅客機を囲む3つの球体、そして突然の消失

フォーブスはもともと、UFO関連の掲示板をひっそり眺めているだけの人物だった。飛行機に乗るのが怖く、「飛行機に乗るたびに、これが人生最後の行動になると思う」と語る彼が、問題の動画を発見したのは2023年8月のことだ。

RedditのUFO関連掲示板で、あるユーザーが「UFOが旅客機を空から奪い、瞬間移動させる映像」として紹介した2本の動画が話題になっていた。

低解像度の映像には、雲がかかった空を飛ぶ旅客機とみられる機体が映っている。そこに3つの白い球体が現れ、機体の周囲を速度を上げながら旋回する。次の瞬間、閃光とともに機体が消えてしまう。フォーブスはこれをMH370の失踪を捉えた映像だと信じている。

動画はMH370失踪直後の2014年、RegicideAnonというYouTubeアカウントによって投稿されたとみられる。約9年間ほとんど注目されていなかったが、2023年に元米国防総省関係者デヴィッド・グルーシュが議会でUFOに関する証言を行った後、再び脚光を浴びた。

フォーブスは当初、宇宙人が人類の旅客機に干渉したという説には懐疑的だった。「宇宙人はあまりに進歩しているから、彼らにとって人類はアリのようなものだ。むしろ動物園の動物に近いだろう」と彼は言う。

その代わりに思いついたのが、米軍による秘密作戦という説だった。

「政府は電磁波を重力に変える方法を発見したんだ。これはアメリカ対中国の話なんだよ」

彼によれば、米軍は核融合技術によって時空を操作する能力を開発しており、MH370の瞬間移動は中国などの敵対国に圧倒的な軍事力を誇示するための示威行為だったという。「我々はいつでもお前たちを終わらせられる」というメッセージだった、と彼は主張する。

もちろん、そのような技術が存在するという証拠はない。仮に旅客機の瞬間移動が実現していたとすれば、物理学や戦争、さらには現実世界そのものに対する理解を根底から覆すことになる。

一方、MH370については相当量の証拠が残されている。衛星通信記録の分析から、機体は管制との交信を絶った後も数時間飛行を続け、オーストラリア西方のインド洋に墜落した可能性が高いとされている。東アフリカ沿岸やインド洋の島々では約30点の機体のものとみられる残骸が発見され、うち3点はMH370のものと確認された。ただし、なぜ機体が針路を変更したのかなど、重要な疑問は未解決のままだ。

映像は偽物なのか？ 反証さえも陰謀の証拠に

フォーブスは動画を発見すると、偽造するにはどれほどの労力が必要かを検討し始めた。旅客機の外観や旋回半径を正確に再現し、球体をアニメーションで動かすには、4日から72日かかると推測。これほど手の込んだ偽物を作るより、本物である可能性のほうが高いと結論づけた。

そして、動画が偽物だと決定的に証明した人には15万ドルを支払うと宣言した。

しかし、映像の専門家たちは別の見方をしている。YouTubeチャンネル「Corridor Crew」で動画を検証したVFX専門家ニコ・ピュリンガーによれば、2014年当時の技術でも数日あれば制作できたという。

「幻想的な映像に本物の記録映像のような質感を与えれば、手品と同じ効果を生み出せる。さらに物語を組み合わせれば、人間の根源的な感情に訴えかけられるんです」

専門家たちは、閃光のタイミングが2本の動画で微妙にずれていることや、雲が動かないこと、物体の動きにモーションブラーが見られないことなどを指摘。さらに、機体が消える際の閃光についても、1990年代のゲームなどで使用された既存の特殊効果素材との一致が指摘されている。

決定的とも思える発見があったのは、背景の雲が過去に撮影された航空写真と一致すると指摘されたときだ。

ところがフォーブスは、こうした反証を受け入れない。写真は米情報機関が国民を欺くためにネット上に仕込んだものであり、偽物なのはむしろ写真のほうだと主張した。

「私が正しいと気づき始めれば、こうしたパターンが見えてくるはずだ。政府は常に我々の思考に影響を与えている」

批判に直面するにつれ、彼の主張はさらに広がっていった。2023年末には、動画を流出させた人物まで特定したと主張。機密情報の不適切な取り扱いで2017年に有罪を認めた元海軍少佐を名指ししたが、この人物と動画を結びつける公的な証拠は存在しない。それでもフォーブスは、非公開の裁判資料に真相が隠されていると信じている。

ジョー・ローガンとの接触、そして「無限エネルギー」へ

2024年2月、フォーブスに思いがけない連絡が届いた。人気ポッドキャスターのジョー・ローガンから、番組への出演依頼が来たのだ。Rolling Stoneに提供されたメッセージのスクリーンショットによれば、ローガンは次のように伝えていた。

「マレーシア航空について話している君のYouTube動画を見ている。すごく興味深い。ぜひ話を聞きたい」

ローガンは交通費とホテル代まで手配すると伝えた。しかし、その後態度を一変させる。

「この動画が捏造ではないか確認できるまで、出演はいったん保留にしたい。調べてみると、特殊効果だという証拠がたくさん出てくる」

フォーブスは映像が本物だと主張する大量のメッセージを送り続けたが、ローガンは後に自身の番組で動画を「でたらめだ」と一蹴した。

それでも彼の活動は衰えなかった。2024年10月には保守系論客キャンディス・オーウェンズの番組に出演し、動画は170万回再生を記録。さらにアレックス・ジョーンズら陰謀論で知られる著名人の番組にも登場した。

やがて彼の主張は、旅客機の失踪という枠を超えて膨張していく。米軍が時空を操作できるなら、人類はすでに宇宙の「零点エネルギー」を利用し、事実上無尽蔵の電力を生み出す技術を手にしているはずだと考え始めたのだ。

「ある日、気づいたんだ。これはすべてフリーエネルギーの話なんだってね」

彼は「零点エネルギー」を利用して電力を生み出せるという「フリーエネルギー装置」に5000ドルを投資し、その宣伝まで始めた。しかし、紹介した装置の画像が過去のYouTube動画に由来するものだと指摘され、科学系YouTuberらから詐欺的だと批判された。

本人は画像を取り違えたことを認めたものの、技術そのものへの信念は変わらなかった。「私が見せたのは本物のフリーエネルギー装置だ。間違いなく本物なんだ」

こうした活動に、家族も戸惑っている。当初は精神的な問題を抱えたのではないかと心配していたが、現在ではMH370についての話題そのものを避けているという。

政府不信と愛国心が交錯する陰謀論

フォーブスの信念は、政府への不信感とアメリカの軍事的優越性への確信が奇妙に結びついている点でも特徴的だ。

米政府がUFO関連文書を公開すると、彼は自説が証明されたと歓喜した。米国防情報局がワームホールや「スターゲート」に関する理論的研究を委託していたことも、瞬間移動技術が実在する証拠として受け止めた。

また、トランプ政権の科学顧問マイケル・クラツィオスが、アメリカの技術革新について「時間と空間を操作することを可能にする」と語った際も、彼の確信は強まった。実際には科学技術の進歩を強調する表現だったが、フォーブスには秘密技術の存在を認めた発言に聞こえたのだ。

アレックス・ジョーンズの番組では、米国が中国、ロシア、イラン、北朝鮮に圧倒的な優位性を持っていると主張。「我々にはお前たちが持っていないものがある。この惑星を支配しているんだ、というメッセージだった」と語った。

それでも彼は、自分こそがMH370の犠牲者のために闘っていると信じている。

「239人があの飛行機で死んだ。米国が決して認めない作戦によって、本来存在しないはずの技術が使われたんだ。彼らのために闘っているのは、我々のコミュニティだけなんだ」

しかし、秘密の軍事技術や現実世界の成り立ちに関する壮大な主張を支えているのは、結局のところ2本の動画だけだ。

フォーブス自身も、自らの世界観がすべて「あのマレーシア航空機が瞬間移動するのを見た」ことから生まれたと認めている。

では、何があれば自説が間違っていたと認めるのか。

彼が挙げるのは、動画の制作者を見つけること、MH370の機体を発見すること、元海軍少佐に話を聞くこと、あるいは米政府が映像について声明を出すことだ。

「動画が偽物だと証明するには、それしかない。検証する連中はそれを嫌がるんだ。どれも実現できないとわかっているからね」

from Rolling Stone US

＞＞記事に戻る