Rol3ert、ツアー東京公演で曝け出された「頭の中」と繋がった「孤独」

Rol3ertが、ワンマンライブツアー『Rol3ert Live Tour 2026 ”meet me in my head”』の東京公演を、2026年11月12日（木）にSpotify O-EASTで開催した。オフィシャルレポートを掲載する。

開演時刻、ピアノの音が鳴り響く中、ステージ後ろのスクリーンに「find me」「save me」「hate me」「love me」……と、まるで「me」＝自分とは何かと問いかけるような言葉が次々と映し出される。そしてステージに姿を現したRol3ertがアカペラでアルバムのオープニングトラック「Done」を歌い出す。そこにギターが加わり、ベースが加わり、最後にドラムが加わって、ひとりで始まった音楽が広がっていく。この曲は音源でも、彼が弾くギターと歌のみで成り立っていた。それが今、信頼のおけるバンドとともに豊かなサウンドを鳴らしている。まるで、たったひとりで始まったRol3ertの表現が、時間をかけてたくさんの仲間を見つけ、多くの人に届きはじめたこれまでの軌跡を辿るかのように。

そして力強いカウントとともに「say my name」が鳴り響いた。スクリーンにはキーボードを弾きながら歌うRol3ertの横顔が大きく映し出され、その歌声はのびやかに会場を包み込む。これまで何度も感じてきたことだが、彼の声は不思議だ。力強く存在を主張したかと思えば、次の瞬間には儚く消え入りそうになる。叫びのようにも、囁きのようにも聞こえる。バンドとともに曲を終えると、Rol3ertが「東京！」と叫んだ。そして「i wont see you anymore」へ。音源のミニマルで軽やかなインディーロック感にバンドの音圧と勢いがオンされたアグレッシブなパフォーマンスが手拍子を誘い、Spotify O-EASTはどんどん熱を高めていくのだった。

続く「Boy」と「Nerd」ではマイクを握ったRol3ertがステージのいちばん前まで出て身を乗り出すように歌い、オーディエンスにコーラスを求めるシーンも生まれる。彼自身のそうした積極的な姿勢も、これまでのライブとは明らかに違う。自分の世界を見せ、表現を伝えるだけではなく、ここに集まった人たちとともに空気を作り上げていこうという意思が、そのアクションのひとつひとつに溢れているようだ。

「東京、ヤバいっすね。超楽しいです！」。「Nerd」を終えてフロアに向かって話しかけるRol3ertの表情には早くも手応えと充実感がみなぎっている。そのアッパーなムードのまま、軽快なダンスビートとともに「With you」へ。ギターのカッティングとキャッチーなメロディに背中を押されるように、Rol3ertの歌声もますます熱を帯びていくようだ。この曲を終えて、もう一度「ヤバいっすね」と口にするRol3ert。さっきから「ヤバい」しか言っていないが、言語化以前の衝動と感動がステージの上の彼を突き動かしているのであろうことは、ここまでのパフォーマンスを観ても伝わってくる。

バンド紹介を経て、「頭の中、マジで整理ついてなくて。それもよさかなと思って、何もクリーンにせずそのまま詰め込んだ」とアルバム『meet me in my head』について語るRol3ert。「それを全部伝えたいんですけど、口下手なんで、その代わりに音で伝えられたらいいなと思います」。確かに、アルバムも、そしてこの日のライブも、決してクリーンに整えられたものではない。もちろんコンセプチュアルに構築されたアートフォームの美しさもあるが、そうではなく、まさに「頭の中」のようにとっちらかった状態だからこそ伝わってくるものもある。それを言葉にするなら「人間味」とか「生々しさ」ということになるのだが、この日のRol3ertが見せようとしたのは、そして実際にそこで見えたのは、いびつでアンバランスで、でも誠実で正直なRol3ertという人間そのものだったと振り返って思う。曲ごとに、あるいは曲の中でも、さまざまな感情が折り重なり、彼のもついくつもの顔が覗き、そしてそのバラバラなパーツが寄り集まって、ひとりの人間の姿形を浮かび上がらせていく──ライブが進むごとに、そんな感覚がどんどん強まっていった。

「昔の人を思い出したり、切なくなるからすごく好きな曲です」と、アコースティック・ギターの弾き語りから入っていったのは「frozen」。確かに彼のいう通り、誰かを失った痛みについて歌った切ない曲だ。だが、アコースティックな手触りのバンドサウンドが、寂しさに凍える心を包み込むように響くこの日の「frozen」はむしろとてもあたたかかった。さまざまな心象や記憶をスケッチするように曲にしてきた彼だが、それぞれの曲のもつ意味も、少しずつ変化してきているのかもしれない。

その後、時節柄もあってかどこかクリスマスっぽいムードも感じる未発表曲「I still see you」を経て、「Kodoku」、そしてRol3ertが作詞とヴォーカルでコラボレーションしたUKのバンド＝King No-Oneの「Transgressions」とロックチューンが畳み掛けられる。その「Transgressions」では「Come on, sing it!」というRol3ertの声に応えてバンドメンバーやオーディエンスの歌声が巻き起こり、会場の一体感がさらに高まっていく中、ライブは後半へと入っていった。

一転して切ない導入からじわじわとエモーションを盛り上げていくようなデビュー曲「sweet tear」、そしてタイトなリズムが緊張感を呼ぶダークなロックナンバー「Realized」へ。ダイナミックに揺れ動く感情をそのまま見せるような振り幅の大きな曲たちが次々と繰り出される中、届けられたのが「savior」だった。スケールの大きなギターリフの中で歌われるのは、闇を抱える君の「救世主」になるという強い決意だ。思いの乗ったパワフルな音に、フロアでは次々と手が上がる。Rol3ertの意思が目に見えて伝播していくようなその光景は、間違いなくこの日のライブのハイライトのひとつだった。

このあたりからライブは徐々にクライマックスに向かっていく。「meaning」を終えたRol3ertはマイクスタンドをフロアに向かって誇らしげに掲げる。オーディエンスと同じように、あるいはそれ以上に、彼自身もどんどん解放されていっているのだろう。手拍子の中披露された「(how could i be) honest?」でマイクスタンドを引っ掴んで歌い、キーボードを叩くように弾くその姿には、これまで見ることのなかったRol3ertの感情の発露を見る気がした。その「(how could i be) honest?」のあと、スクリーンに幼少期からの自分自身の映像を映しながら、彼は感極まっていた。

「中学の同級生と一緒に組んだバンドもやめて、すげえ傷つけただろうし、そこからずっと孤独で。正直、楽しいことより辛いことのほうが多くて……」。言葉に詰まる彼に、オーディエンスから声が飛ぶ。「でもこうやって来てくれる人がいるし、仲間もできて、チームもあって。本当に恵まれてるなと思います。どうもありがとう」──彼がステージ上で涙するのを、僕は初めて見た。その瞬間、彼の中でどんな思いが去来していたのか、すべてを窺い知ることはもちろんできないが、それだけ彼は自分を丸ごと曝け出してそこに立てていたということだろう。そうして歌いはじめた「HOPE」の間も彼は声を詰まらせるが、それをオーディエンスが歌声でサポートする。揺れ動くピッチがあまりにもリアルだ。〈But I trust in this path, cause its mine〉──「でも僕はこの道を信じる、なぜならそれは僕のものだから」というこの曲の最後のラインは、この瞬間のためにあったのかもしれない。

優しくも切ないワルツのリズムで「ひとりにしないで」と繰り返す「dreams」が吹き荒れた感情の嵐を宥めるように届けられると、いよいよライブは最後の曲へ。ライブの最初ではアカペラから始まった「Done」が、今度はアルバムと同じくギターとともに始まり、より自由で力強いバンドセッションへと展開していく。怒涛のようなドラムのラッシュ、かき鳴らされるギター。轟音がやむと、Rol3ertはバンドメンバーと手を繋ぎ、オーディエンスに挨拶をして、ステージを去っていった。

終演後にはスクリーン上で再会を誓うメッセージとともに、1月20日に追加公演「meet me in my head – Encore」が開催されることが告知された。SPACE ODDで行われるこの追加公演は、全編ピアノ弾き語りでのライブとなるという。バンドセットとはまた違う、しかしこれまでの弾き語りライブからもきっと変わっているだろうRol3ertのパフォーマンスにも注目したい。

文：小川智宏

撮影：中野敬久

セットリスト

1. Done

2. say my name

3. i wont see you anymore

4. Boy

5. Nerd

6. With you

7. frozen

8. Kodoku

9. Transgressions

10. sweet tear

11. Realized

12. savior

13. meaning

14. HOPE

15. (how could i be)honest?

16. dreams

17. Done(reprise)

セトリプレイリスト：https://linktwin.co/rbegih

＜リリース情報＞

Hana Hope, Rol3ert

「Teenage Devotion」

Release：2026年11月25日（水）

Format：Digital

Pre-Add/Pre-save：https://smar.lnk.to/DpJcqH

Rol3ert

「meet me in my head」

Release：2026年10月21日（水）

Label：Exciter Records

Format：Digital,CD

Track：

1. Done

2. meaning

3. Boy

4. Aftertaste

5. i won't see you anymore

6. savior

7. Realized

8. Kodoku

9. say my name - album version -

10. sweet tear - album version -

11. With you

12. (how could i be)honest?

13. HOPE

14. dreams

試聴リンク：https://rol3ert.lnk.to/meetmeinmyhead

CD購入リンク：https://friendship.lnk.to/meetmeinmyhead_cd

＜ライブ情報＞

Rol3ert ”meet me in my head Encore”

2027年1月20日（水）東京 代官山 SPACE ODD

開場 19:00／開演 19:30

チケット ：スタンディング ¥4,000（税込）

別途ドリンク代 ¥700

※12歳以下入場不可

チケット最速先行（抽選）

期間：11/12（木）21:00 〜 11/15（日）23:59

https://eplus.jp/rol3ert/

一般発売：11/21（土）12:00〜

※1回のお申し込みにつき4枚まで

”meet me in my head - acoustic -” in Seoul

2026年11月26日(木)

18:00開場／19:00開演

韓国 弘大・1984

Rol3ert Official Web Site: https://rol3ert.com