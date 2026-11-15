零、1stアルバム2027年2月発売、川崎CLUB CITTA’でリリース記念ライブも

THE RAMPAGEのボーカル・川村壱馬によるソロプロジェクト、零（レイ）が、MoooD Recordsより2027年2月24日（水）に1st Albumを発売することを発表した。あわせて、発売翌日の2月25日（木）に神奈川・川崎CLUB CITTAで開催するアルバム発売記念イベントと、CDの店舗別購入特典も決定した。

零は、THE RAMPAGEで活動する川村壱馬が、自らの音楽と言葉で表現するソロプロジェクト。2025年、TVアニメ『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。』のオープニング主題歌「Enter」でソロデビューし、HIP HOPをルーツとした歌唱とラップを軸に活動を重ねてきた。

デビュー作に収録された「Delete」では、トラップのビートに乗せて社会の矛盾や無関心に切り込み、「My Precious One」では初めてトラック制作まで手がけ、スムースなサウンドで表現。そして、THE RAMPAGEで長年活動を共にしてきたYAMASHOとの「Crisis」では、自己否定や孤独と向き合いながら生きる意志を描いた。楽曲ごとに異なる感情を言葉と音に落とし込み、ソロアーティストとしての表現を広げてきた。

そうした歩みを経て届ける、零にとって初のフルアルバム。これまでのHIP HOPを核としながら、J-POPやR&Bにも表現の幅を広げ、鋭いラップと伸びやかな歌声の両方を生かした楽曲で、零の音楽を一枚の作品として提示する。

アルバム発売に先駆け、11月16日（月）には先行配信曲「Chillax」をリリースする。「Chillax」は、久しぶりに会っても昨日の続きのように笑い合える、友人との時間や変わらない絆を描いた一曲。くだらない話で時間が足りなくなるひとときから、行き詰まったときに支えてくれる存在への感謝まで、身近な日常にある友情を綴っている。繰り返される「Chill out」「Relax」のフックには、肩の力を抜いて気楽にいこうというメッセージを込めた。大切な友人と過ごす時間を思い出させる楽曲を通して、アルバムへとつながる零の新たな一面を届ける。

そして、アルバム発売翌日の2月25日（木）には、川崎CLUB CITTAでリリース記念ライブを昼夜2公演開催。初のアルバムのリリースにあわせて、零のパフォーマンスをライブで体感できる機会となる。本公演は、対象のECサイトでCDを早期予約した方を対象とする有料公演で、チケットの一般販売は行われない。対象期間中に予約すると、チケット抽選申込に必要なシリアルNo.が案内される。一次受付は11月16日（月）12時00分より開始となる。CDは、初回限定盤と通常盤の2形態で発売。初回限定盤は6,000円（税別）、通常盤は4,000円（税別）で、11月15日（日）17時00分より予約受付がスタートする。

さらに、CDの店舗別購入特典も発表された。Amazonでは形態別のメガジャケ、アニメイトでは初回限定盤にミニフォト、通常盤にL判ブロマイド、2形態同時購入で缶バッジを用意。A-on STOREではクリアカードとA5アーティストカード、HMVではスマホサイズステッカー、セブンネットショッピングではマーカーチャーム、楽天ブックスではアクリルキーホルダーが付属する。

＜リリース情報＞

零

「Chillax」

2026年11月16日（月）各種音楽配信サービスにて配信開始

https://lnk.to/LZC-3719

零

1st Album「タイトル未定」

2027年2月24日（水）発売

レーベル：MoooD Records / Bandai Namco Music Live

＜ライブ情報＞

零1st Albumリリース記念ライブ

2027年2月25日（木）神奈川・川崎 CLUB CITTA

［昼公演］14:30開場 / 15:30開演 ［夜公演］18:00開場 / 19:00開演

チケット料金：スタンディング 6,800円（税込）

※整理番号順入場。入場時別途ドリンク代必要。6歳以上有料、5歳以下入場不可。

チケット応募シリアル 配布対象購入期間

2026年11月15日（日）17:00～2027年1月4日（月）23:59

対象期間中に、下記ECサイトで対象のCDをご予約いただいた方にシリアルNo.をご案内します。

対象店舗（ECサイト）：アニメイト通販 / A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART / HMV&BOOKS online / セブンネットショッピング / TOWER RECORDS ONLINE / 楽天ブックス

チケット抽選受付

〈一次受付〉

受付期間：2026年11月16日（月）12:00～12月13日（日）23:59

結果確認・入金期間：2026年12月18日（金）13:00～12月21日（月）21:00

受付URL：https://eplus.jp/lei/first/

〈二次受付〉

受付期間：2026年12月23日（水）12:00～2027年1月11日（月・祝）23:59

結果確認：2027年1月15日（金）13:00 ※クレジットカード決済限定

受付URL：https://eplus.jp/lei/second/

※本公演は対象CDの早期予約者を対象とするチケット販売です。一般販売はございません。

※シリアルNo.1つにつき、1公演のみ2枚までお申込みいただけます。

※1次受付で使用したシリアルNo.は、抽選結果に関わらず2次受付では使用できません。

※シリアルNo.の案内日時・方法は店舗により異なります。各店舗の商品ページをご確認ください。

※シリアルNo.はなくなり次第終了となります。再発行はできません。

※イープラスのスマートフォン電子チケット「スマチケ」での申込み・発券となります。

※2枚申込みの場合は、申込み前に同行者登録が必要です。

※その他の注意事項は受付画面で必ずご確認のうえ、お申込みください。

MoooD Records Official HP：https://mooodrecords.jp/