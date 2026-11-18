星野リゾートが展開する「リゾナーレ下関」(山口県下関市)は2027年1月29日より、「海峡クルーズナイト」を通年で開催する。

海峡クルーズナイト

「海峡のデザイナーズホテル」をコンセプトに掲げる同施設の建築には、ふぐや船、関門橋といった下関のランドマークから着想を得たデザインが随所に取り入れられている。外観は風をはらんだ帆や甲板など船を連想するようなデザインで、客室やテラスからは関門海峡を一望することができる。この独自のデザインとロケーションを最大限に活かし、関門海峡を行き交う船の灯りや夜景とともに、まるで豪華客船で船旅を楽しんでいるかのような特別な体験を提供したいという想いから、同イベントを企画した。開催時間は19:00～21:30。参加は無料、予約も不要となっている。

「なみなみテラス」でクルーズ旅行気分を満喫

関門海峡を一望できる2階の「なみなみテラス」をクルーズ船のデッキに見立て、船上に灯る光を思わせる温かみのある色のライトアップを施す。テラスの下に広がる「ふぐビーチ」には、関門海峡をイメージした映像を投影し、夜でも海峡の絶景を楽しめる幻想的な空間を演出。なみなみテラスから見下ろせば、まるで豪華客船から夜の海を眺めているかのような非日常感を満喫できる。

海峡夜景とライトアップを望む「スパークリングワインバー」

海峡を望むスパークリングワインバー

イベント期間中、眼前に広がる関門海峡の夜景を望む特等席に「スパークリングワインバー」が登場する。提供するのは、スパークリングワイン、ロゼスパークリングワイン、ノンアルコールスパークリングワインの3種類(無料)。その日の気分や好みに合わせて、心ゆくまで堪能できる。さらに、ワインと合わせて楽しめる、香ばしい「ふぐ骨チップス」をはじめ、ナッツやサラミなどのフィンガースナックも各種600円で用意する。

思い思いの過ごし方で、クルーズ気分を味わえるアクティビティ

特別な日をみんなで祝うセレブレーションタイム

特別な日をみんなで祝うセレブレーションタイム

誕生日や結婚記念日など、節目のお祝いで訪れた方をみんなで一緒にお祝いする「セレブレーションタイム」を1日2回実施する。スタッフやその場に居合わせたゲストとともに乾杯し、祝福のひとときを共有。乾杯の後には、お祝いの人を対象に、運試しの「フラッグプルズ」を行い、旗に繋がったリボンを引き当てた人には特別なプレゼントを用意している。

得点を競って遊べる、シャッフルボード

シャッフルボードイメージ

19世紀より豪華客船のデッキで楽しむゲームとして親しまれてきた「シャッフルボード」を設える。シャッフルボードは、棒(キュー)を使ってディスクを滑らせ、コート上の得点エリアに入れてポイントを競うゲーム。シンプルなルールで、小さな子どもから大人まで世代を問わず夢中になれる、クルーズならではのアクティビティ。