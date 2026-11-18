東京ミッドタウン八重洲は11月19日～12月25日、クリスマスイベント「MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2026」を東京ミッドタウン八重洲(東京都中央区)で開催する。このほど、イベントの第2弾情報を公開した。

高さ約7mのクリスマスツリーと、七宝文様を各所に取り入れた「MIRAGE VOYAGE ～きらめきを映す、冬の航路～」イメージ

1Fガレリアのイルミネーション「MIRAGE VOYAGE ～きらめきを映す、冬の航路～」では、八重洲の運河の歴史を着想源に、高さ約7mのツリーや10分ごとの光と音の演出に加え、日本各地の工芸品を船の積み荷に見立てて展示する。令和8年熊本地震の復興を応援する熊本県八代地域の工芸品や、「ニッポン手仕事図鑑」と連携した若手職人と親方の作品、館内ショップゆかりの品々が並ぶ。

12月の週末には、1Fアトリウムでクリスマスワークショップを実施する。12月5日・6日は熊本県産い草を使ったアクセサリーやミニ畳などを制作する企画(事前予約制)を開催し、売上の一部を被災地の工芸支援に寄付する。

熊本県産い草のワークショップ

12月19日・20日は、当日参加可能なオリジナルキャンドルや、クリスマスカードづくりを行う。

12月9日には、クリスマスシーズンにふさわしい音楽を楽しめる無料イベント「YAESU MUSIC STREET」を開催する。

無料音楽イベント「YAESU MUSIC STREET」

期間中は、B1～3Fの各所にはオリジナル壁紙を配布するアドベントカレンダー風の装飾も登場する。館内店舗ではクリスマスケーキや特別ディナー、各種ギフトなど多彩な商品を取りそろえる。