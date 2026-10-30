ジャルパックはこのほど、超高齢社会の課題解決を目指すエイジテック&サービス企業「こころのカンパニー」と業務提携を開始。ジャルパックの顧客に移動支援サービス「こころのライフサポート」を紹介するとともに、こころのカンパニーの顧客には旅行商品を割引価格で紹介する。

こころのカンパニーが運営する「こころのライフサポート」は、介護保険外で利用できるオーダーメイドの移動支援サービス。一人での外出や旅行に不安を抱えるシニアの方々に対し、専門知識を持ったスタッフが付き添い、安全かつ安心な移動をサポートすることで、本人とその家族の負担を軽減するもの。最短2時間から利用可能で、旅行シーンでは一人での移動や観光中のサポートなどに利用することができる。

高齢化が進み、身体的な不安を理由に旅を諦める人が増えている中、ジャルパックは、本サービスを旅行シーンに取り入れることで、シニアの方々やその家族の旅行の思い出づくりを全面的にバックアップ。JALグループの掲げる「誰もが旅を通じて、より豊かな人生を楽しめる社会の実現」を目指すという。

「こころのライフサポート」の利用を希望する場合は、旅行者自身でこころのカンパニーに直接申し込む必要があり、別途サービス利用料金がかかる。

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