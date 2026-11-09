ジャルパックは、毎年3月に開催されるスペインの奇祭「バレンシアの火祭り」にあわせ、アランフェス、クエンカ、タラゴナ、バルセロナといった各地の世界遺産を一度に巡るツアーを販売中。出発日は2027年3月16日で、羽田空港からツアーコンダクターが同行する。

クレマ(燃破)で燃える巨大風刺人形 (イメージ)(C)Adobe Stock

本ツアーは、年に一度スペイン全土を熱狂の渦に巻き込む世界的な奇祭「バレンシアの火祭り」と、サグラダ・ファミリアをはじめとするスペイン各地の世界遺産を巡る8日間の旅。経験豊富なツアーコンダクターが、羽田空港からの全行程に同行する。

ファジャ(街を彩る巨大風刺人形) (イメージ)(C)Adobe Stock

最大のハイライトは、バレンシアの街中が色鮮やかな巨大人形(ファジャ)で埋め尽くされる奇祭「バレンシアの火祭り」。祭り最終日の夜には、巨大な風刺人形を燃やすフィナーレ「クレマ」を、市庁舎広場に面したラウンジから鑑賞する。

サグラダ・ファミリア (C) Fundacio Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia

バルセロナでは、2026年にイエス・キリストの塔の外装が完成した「サグラダ・ファミリア」を訪れる。同聖堂の「生誕のファサード」と地下聖堂は世界遺産に登録されている。タラゴナでは古代ローマの円形闘技場を訪れ、クエンカでは断崖に建つ中世の街並みを巡る。

世界遺産アランフェスの王宮 (C)Adobe Stock

さらに、アランフェスでは、スペインの宮廷文化を伝える王宮を見学する。

バレンシア宿泊ホテル エクセ・レイ・ドン・ハイメ(外観)

宿泊は、旅の疲れを癒し、各都市の魅力をじっくり楽しむことができるよう、バレンシアとバルセロナに、それぞれゆとりの連泊。荷物の移動などの煩わしさを最小限に抑え、こだわり抜いた厳選ホテルで快適で心安らぐ夜を過ごすことができる。

出発日は2027年3月16日、羽田発。乗り継ぎが便利なJALヘルシンキ線のエコノミークラス利用で、旅行代金は124万9,900円(大人1名、2名1室利用時)。燃油サーチャージは不要で、空港諸税などは別途必要となる。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。なお、出発90日前までの予約完了で、一人当たり5万円引きとなる。

※画像は全てイメージ。