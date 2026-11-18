ジャルパックは、ホエールウォッチングやディナークルーズなどの観光と食事がセットになった海外ツアー「よくばり満喫ハワイ」を販売している。11月30日までのブラックフライデー期間中は、同ツアーで利用できる1人5万円割引クーポンを配布する。

同ツアーは、ハワイの定番観光や人気のショー、クルーズなどを組み合わせたプラン。冬季限定のホエールウォッチクルーズをはじめ、「スリースター・サンセット ディナー＆ショークルーズ」、ハワイのB級グルメスポットを巡るホノルル半日観光、「ロック・ア・フラ」ショーなどを楽しめる。

ホエールウォッチクルーズ

これらの観光プログラムは、合計556ドル相当(2026年11月9日時点の為替レートで約8万8,960円、JALPAKアロハステーションで購入した場合)となる。

さらに、滞在中の朝食2回、昼食2回、夕食2回が旅行代金に含まれている。宿泊先にはワイキキ中心部に位置するホテルを用意し、希望に応じて客室カテゴリーを選択できる。

出発日は2027年1月5日～3月18日の設定日で、東京・関西・名古屋発のプランを用意。旅行期間は3泊5日から最大28泊30日までとなり、帰国日は自身の予定に合わせて選択できる。ただし、3月27日以降の宿泊を伴う申し込みは対象外となる。

また、旅行中は24時間365日の日本語救急医療サポートや、現地ツアーデスクによるトラブル対応などを利用できる。出発前の疑問に現地スタッフが日本語メールで回答する「教えてメールサービス」も提供する。

ブラックフライデーの割引クーポン配布期間は11月30日まで。ツアーの詳細や出発日の設定については、ジャルパックの公式Webサイトで確認できる。

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