ジャルパックは、壮大なスケールと感動が広がる世界最大級のディズニーリゾート「フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」を心ゆくまで満喫できる、ツアーコンダクター(添乗員)同行ツアーを販売している。

フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート_(C)2026 Disney

本ツアーは、細やかな心づかいと上質なおもてなしで快適な空の旅を提供する、日本航空(JAL)国際線で行く「フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間」の旅。

羽田空港からツアーコンダクター(添乗員)が同行し、現地での移動や手続きなどしっかりとサポート。出発前には「ディズニーリゾート教えてメールサービス」が用意されており、準備段階での疑問や不安を事前にメールで確認することができるなど、海外ディズニーが初めての方や英語に不安がある方でも安心のツアーとなっている。

フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート_(C)2026 Disney

また、山手線内側の面積の約1.6倍という規格外のスケールを誇るリゾートを遊び尽くす「4デー・パークチケット」が付いており、「マジックキングダム・パーク」「エプコット」「ディズニー・アニマルキングダム」「ディズニー・ハリウッド・スタジオ」の4つのテーマパークを、1日1パークずつ、自分のペースで贅沢に楽しむことができる。

ディズニー・オールスター・ムービー・リゾート_(C)2026 Disney

現地空港とホテル間の往復は、専用の送迎バスで。宿泊は、夢の続きをそのまま楽しめるディズニー直営ホテルに充実の5連泊。宿泊者特典として、一般開園の30分前に入園できる「アーリー・テーマパーク・エントリー」が用意されており、パークへの移動も、便利なリゾート内の交通機関を使ってツアーコンダクターがスムーズに案内してくれるほか、パーク内の食事やショッピング、限定グッズの購入にそのまま使える「ディズニーギフトカード」が1名につき50ドル分付いている。

ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート_(C)2026 Disney

出発日は2027年2月19日、3月18日、4月23日、5月28日で羽田発。JALエコノミークラス席利用で、旅行代金は大人1名87万9,900円～98万9,900円(2名1室利用時)。追加料金で、「JALビジネスクラス」や「JALプレミアムエコノミークラス」へのクラス変更(シート選択)も可能となっている。なお、子ども代金は大人代金より1万円引き。旅行代金には燃油サーチャージが含まれ、空港諸税などは別途必要となる。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。