ジャルパックは、ドイツの自動車文化を体感できる海外ツアー「ドイツ在住モータージャーナリスト同行 ドイツ車4大ミュージアムとニュルブルクリンクを訪ねる 8日間」を発売した。出発日は2027年2月17日と3月3日で、各出発日14名限定となる。

同ツアーでは、メルセデス・ベンツ、ポルシェ、BMW、アウディの4大自動車メーカーのミュージアムを巡るほか、メルセデス・ベンツの高性能ブランド「AMG」の本社工場や、世界的に知られるサーキット「ニュルブルクリンク」などを訪問する。

旅の始まりは、ガソリン自動車発祥の地として知られるマンハイム。カール・ベンツ記念碑や、隣町ラーデンブルクにあるカール・ベンツ自動車博物館などを訪れ、自動車の歴史をたどる。

カール・ベンツ自動車博物館 (C)Copyright 2018 Automuseum Dr. Carl Benz

シュツットガルトでは、メルセデス・ベンツ博物館を見学。歴代の名車やレーシングカーなどを通じて、同ブランドの歩みを紹介する。さらに、AMG本社工場では、熟練の職人が1基のエンジンを組み上げる「One Man, One Engine」の理念に基づいた製造工程を間近で見学できる。

メルセデス・ベンツ博物館 (C)Mercedes-Benz AG

このほか、ポルシェ、BMW、アウディの各ミュージアムや、厳選された2つのプライベートミュージアムも訪問。世界有数の難コースとして知られるニュルブルクリンクでは、特別ツアーを実施する。

ポルシェ・ミュージアム (C)Porsche AG

BMW博物館 (C)BMW Group

全日程にドイツ在住のモータージャーナリストが同行し、各訪問先で専門的な解説を行うことも特徴だ。

宿泊先には、ポルシェデザインタワー内のホテルや、往年の名車・希少車が並ぶ「モーターワールド」併設ホテルなどを用意。観光だけでなく、滞在中も自動車文化に触れられる内容となっている。

ミュンヘン宿泊ホテル アメロン・ミュンヘン・モーターワールド（外観） (C)Jannis Hagels

ミュンヘン宿泊ホテル アメロン・ミュンヘン・モーターワールド（お部屋の一例） (C)Jannis Hagels

また、成田空港からの全行程にツアーコンダクターが同行するほか、日本発着の国際線にはJAL便を利用。24時間体制の医療サポートも用意する。

旅行代金は、JALエコノミークラス利用で大人1人109万9,900円～114万9,900円。こども代金は大人代金から1万円引きとなる。旅行日数は8日間。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。