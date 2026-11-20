アルピーヌ・ジャポンは2026年11月19日、アルピーヌ初の電気自動車(EV)「A290」の日本導入を発表し、導入記念モデル「A290 プルミエール エディション」を100台限定で発売した。価格は649万円。東京のフランス大使公邸で開かれた発表会では、プラットフォームを共有するルノーの新型「5」(サンク)も同時にお披露目となった。

アルピーヌ初のEV「A290」。導入記念の限定車「A290 プルミエール エディション」は100台限定、価格は649万円だ

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A110のDNAを受け継ぐ電動ホットハッチ

アルピーヌは1955年に誕生したルノーグループのスポーツブランドで、市販車からモータースポーツの頂点であるF1まで幅広く手掛けている。そのアルピーヌを語るうえで欠かせない存在が、軽量スポーツカーの「A110」だ。

A290は、そのA110が培ってきた「走る楽しさ」を電動化の時代に受け継ぐモデル。新世代アルピーヌの幕開けを告げる重要な1台であり、小さなボディに強力なパワートレインを積んだ、いわゆる「ホットハッチ」として仕立てられている。

ルノー・ジャポンとアルピーヌ・ジャポンの代表取締役社長兼CEOを務める大極司氏にとっても、今回の発表は感慨深いものだったようだ。2018年、同じフランス大使公邸でアルピーヌブランドの日本再上陸とA110の日本導入を発表したからだ。大極社長は「8年後の今日、再びこの場所でアルピーヌの新たな一歩を皆様にお伝えできること、大変嬉しく思っております」と語っていた。

ライトの「X」はラリーカーの名残

デザインで目を引くのは、フロントの4灯式ライトだ。点灯すると、それぞれのライトに「X」の模様が浮かび上がる。会場の商品担当者によれば、これはかつてのラリーカーが補助灯に貼っていたテーピングをイメージしたものだという。ひと目でアルピーヌと分かる顔つきだ。

ボディサイズは全長4,020mm、全幅1,815mm、全高1,550mm、ホイールベースは2,535mm。サンクと比べると全長が少し長く、全幅もワイドで、大きく張り出したフェンダーが筋肉質なプロポーションを生み出している。横から見ると、A110から受け継いだラインも見て取れる。

足元の19インチアロイホイールは「スノーフレーク」と呼ばれるデザインで、アルプスに降る雪の結晶の模様をもとにしているそうだ。タイヤはミシュランと約2年かけて共同開発した専用品「Pilot Sport S 5」を組み合わせる。

赤いボタンを押せば10秒間フルパワー

室内に乗り込むと、サンクとの違いがよく分かる。A110から着想を得たハイセンターコンソールがドライバーを包み込むようなコックピットを作り出していて、D(ドライブ)・N(ニュートラル)・R(リバース)のスイッチはA110とまったく同じものを使っているという。シートはサイドサポートの大きいアルピーヌ専用のスポーツシートで、ステアリングやシートにはナッパレザーを使っている。

面白いのがF1を思わせるステアリングだ。赤い「OV」ボタンはオーバーテイクボタンで、押すと最大約10秒間、モーターの最大出力を引き出せる。作動中はメーターに専用のアニメーションと残り時間が表示される演出付きだ。もうひとつの青い「RCH」ダイヤルでは、回生ブレーキの強さを調整できる。

走行データをリアルタイムで表示する「Alpine Telemetrics」も搭載する。グラフィックがよくできていて、つい見たくなってしまうそうだが、運転中に見るのは危ないので、どちらかというと助手席の人が楽しむ装備だという。電動モーターの音をもとに作った独自のサウンド「Alpine Drive Sound」も選べる。

スペック競争ではなく「バランス」

モーターは最高出力218PS、最大トルク300Nmを発生し、商品担当者によれば0-100km/h加速は6.4秒。バッテリー容量はサンクと同じ52kWhで、一充電走行距離は360km(WLTCモード)。車両重量は1,480kgだ。

ただし、商品担当者が強調していたのは、アルピーヌが目指したのはスペック競争ではないということ。大事なのは軽量なシャシーやパワーウェイトレシオ、専用のサスペンションやブレーキ、タイヤを含めたクルマ全体のバランスで、加速する、曲がる、止まるを高い次元で両立させ、ドライバーが安心して性能を使い切れることこそがA290のパフォーマンスなのだという。

そのため中身はかなり凝っている。フロントブレーキにはA110と同じBrembo製の4ピストンモノブロックキャリパーを装備し、ディスク径の320mmもA110と同じ。リアサスペンションはマルチリンク式で、モーターを載せるアルミ製の専用サブフレームを開発するなど、サンクとは違う作り込みがされている。A110にも使われていたハイドロリック・コンプレッション・ストップを4輪に採用したのもポイントだ。

限定車は2色で各50台

限定車のボディカラーは、ブランドを象徴するブルーを現代的に表現した「ブルー アルピーヌ ビジョン M」と、白の「ブラン ニヴァル M」の2色。いずれもブラックルーフの組み合わせで、ブレーキキャリパーはブルーのボディにはブルー、白のボディにはレッドとなる。インテリアはディープブルーとエヴァーグレーのナッパレザーだ。

もう1色の「ブラン ニヴァル M」。限定車は2色それぞれ50台ずつの販売だ

マルチメディアシステム「Alpine Portal」はサンクと同じくGoogleのサービスを搭載し、充電スポットを経由するルートを提案してくれるEVルートプランナーも使える。オーディオはフランスの音響メーカー、Devialetと共同開発した専用品だ。導入記念キャンペーンとして、2027年3月31日までに限定車を成約した人は、「アルピーヌ充電カード」の月会費が12カ月間無料になる。

商品担当者いわく、A290を選ぶことは「100％アルピーヌのホットハッチ」を選ぶこと。限定車「A290 プルミエール エディション」の主な仕様は以下の通り。

価格：649万円

全長×全幅×全高：4,020mm×1,815mm×1,550mm

ホイールベース：2,535mm

車両重量：1,480kg

最高出力：218PS

最大トルク：300Nm

バッテリー容量：52kWh

一充電走行距離：360km(WLTCモード)

乗車定員：5名

ボディカラー：ブルー アルピーヌ ビジョン M、ブラン ニヴァル M(ルーフはいずれもノワール プロフォン M)

販売台数：限定100台(各色50台)

【フォトギャラリー】A290