国産ミニバンユーザーがルノー「グランカングー」に試乗! 比べて感じたリアルな違い

ルノーが日本に導入した「カングー」の3列シート7人乗りバージョン「グランカングー」は、日本風に言えば「ミニバン」のように使えるオシャレなフランス車だ。現役の国産ミニバンユーザーとしては使い勝手が気になるので、さっそく試乗してきた。

全長は「アルファード」に迫る?

ルノー「カングー」は1997年に登場したハイトワゴンだ。本国のフランスでは郵便や荷物の配達に使われることも多くて商用車のイメージが強いが、日本には乗用車としてカングーを愛用する熱心なファン、趣味人がたくさんいる。「ルノー カングー ジャンボリー」には毎年、全国から多くのカングーオーナーが詰めかける。

そんなカングーの多人数モデルとして、3列シート7人乗りの「グランカングー」が日本に上陸した。競合となるモデルはいくつか思い当たるが、もし筆者が乗っている国産ミニバン(ヴォクシーの80型)とグランカングーを比べたら、どう見えるのか。試乗を通して良い点や気になる点を探ってみた。

5人乗りカングーはガソリンエンジンとディーゼルエンジンをラインアップするが、グランカングーはガソリンエンジンしか選べない。ボディカラーは「ベージュサハラ」1色、グレードは「クルール」のみの特別仕様車として日本に登場した。ところが、この記事の執筆時点で、グランカングーはすでに完売している。

ルノー・ジャポンによると、今後もグランカングーを特別仕様車や限定車として継続的に導入していく方針だそうだが、ベージュサハラのクルール(今回の試乗モデル)については、残念ながらもう買えないそうだ。

もう買えないモデルではあるものの、今後も日本に入ってくるものと見られるグランカングー。まずはスペックを押さえておこう。

ボディサイズは全長4,910mm、全幅1,860mm、全高1,810mm、ホイールベースは3,100mm、車両重量は1,690kgだ。5人乗りカングーが全長4,490mm、全幅1,860mm、全高1,810mm、ホイールベース2,715mmだから、比べるとグランカングーの大きさがつかみやすいはず。特に全長は420mmも長く、5ｍに迫る勢いだ。ホイールベースは5人乗りに比べ385mm長い。3列シート車らしい大きである。

国産ミニバンと比較すると、トヨタ自動車「ヴォクシー」の全長4,695mmより215mm、ホンダ「ステップワゴン」の全長4,800mmより110mmも長い。トヨタ「アルファード」の全長4,995mmより85mm短いだけだと考えると、かなりロングボディなのがわかる。

観音開きは日本だけ!

エクステリアはカングーらしさ満載。加飾のない前後のブラックバンパーとスチールホイールは、カングーファンの心をくすぐる。国産ミニバンなら、バンパーはボディと同色だったり、加飾が入っていたりすることがほとんど。ホイールはスチールではなく、アルミホイールであることが多い。

個人的には、ブラックバンパーが経年変化によって色褪せていく感じも嫌いではない。

商用車としての出自を物語るブラックバンパーはグランカングーも継承

グランカングー最大の特徴のひとつが、観音開きの「ダブルバックドア」だ。本国のグランカングーには本来、ダブルバックドア仕様は存在しない。ダブルバックドアは商用車仕様の装備のひとつであり、ファミリー層を対象とした乗用車テイストのグランカングーには必要ないというのが本国の考え。ダブルバックドアのグランカングーを入手できるのは日本だけだ。とはいえ現状、グランカングーは売り切れ状態なのだが……。

ダブルバックドアは日本導入モデルだけの特別仕様だ

実際、狭い駐車場が多い日本ではダブルバックドアが重宝する。クルマの後ろに壁が迫っているような場所だと、跳ね上げ式は開閉しにくい。ダブルバックドアであれば壁にぶつけてしまう心配も少ないし、なにより、カングーといえばダブルバックドアというイメージが日本では根強い。

狭い場所でも開閉しやすいのはダブルバックドア最大のメリットだ

グランカングーは1.3Lの4気筒ターボガソリンエンジンを搭載する。最高出力は131PS、最大トルクは240Nm。燃費はWLTCモードで14.7km/Lとなる。

タイヤは乗り心地とアクティブな使用を想定して16インチのオールシーズンタイヤを装備しているとのことだが、説明の通り、乗り心地は非常に柔らかく良好だった。

高速道路での合流時は、アクセルをしっかりと踏み込めば必要十分の加速力が得られる。道路の継ぎ目を乗り越える際は、路面からの振動も少なく快適だ。街中で縁石に乗り上げても、思ったほど揺れにくい。個人の感想だが、むしろ愛車のヴォクシーよりも揺れが抑えられているようにさえ感じられた。

車内は余計な装飾が施されていないが、それがいい。ハンドルは軽くて握りやすく、アダプティブクルーズコントロール(ACC)についても、ハンドルにあるボタン操作2回で作動する。

車線のはみ出し時にハンドル操作をアシストしてくれる「エマージェンシーレーンキープアシスト」は一般道路でも高速道路でもしっかりと動作し、メーター上でも警告してくれるため安心感がある。

ただ、ACC作動時に車線の中央を走行するようにアシストする「レーンセンタリングアシスト」は付いていない。国産ミニバンであれば、基本的には付いていたり、オプションで付けたりできる機能だ。

ちょっとした小物を入れる収納スペースが充実しているのもグランカングーの魅力だ。見た目のおしゃれ感や見かけだけの高級感ではなく、使い勝手を重視しているのが伝わってくる。ツール感を突き詰めていて好印象だ。

3列目シートの座り心地はいいが…

3列目シートに乗り込む際には、2列目シートを2段階操作で跳ね上げれば体を入れやすい。このあたりの操作性、使い勝手については、1段階の操作で2列目を跳ね上げられるモデルもある国産ミニバンの方が優れているともいえるが、実際の操作感としては互角という印象だ。

それよりも、3列目シートの座り心地の良さに驚いた。ベンチ式ではなくシートがそれぞれ独立していて、座面も背面も厚みがあり、カラダをしっかりとホールドしてくれる上、非常に座り心地がいい。

国産ミニバンの場合、3列目シートを使わないときは、側面や床下に収納できることが多い。ところがグランカングーは、座席そのものを取り外さなくてはならない。

2列目も3列目も全てのシートを取り外してフラットかつ巨大な荷室を作り出せるのは、グランカングーの大きなメリットではある。

だが、1つ20kg以上あるシートを取り外すのは容易ではないし、3列目部分を瞬時に荷室スペースに切り替えられないのはデメリットといえるかもしれない。

グランカングーの車両本体価格は459万だ。競合車にはないダブルバックドアの採用などを考えると妥当な価格だろうか。ただ、現行のヴォクシーなら最上位グレードでも421.96万円、ステップワゴンなら440.66万円で買える。非常に悩ましい。唯一無二のデザインが気に入った人、あるいは他の家族との「ミニバンかぶり」が気になる人には、グランカングーをオススメできる。

いろいろと良い点、気になる点はあったが、試乗してみてグランカングーの魅力をしっかりと感じることができた。ミニバンを検討している人なら、一度は試乗して国産ミニバンあるいは欧州製MPVのライバルたちとじっくり比較検討してみる価値はありそうだ。

