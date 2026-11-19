ルノー・ジャポンは2026年11月19日、新型「5」(サンク)の日本導入を発表し、導入記念モデル「5 プルミエール エディション」を200台限定で発売した。価格は575万円。ルノーブランドとして日本市場に初めて正規導入する電気自動車(EV)となる。フランス大使公邸で開かれた発表会では、アルピーヌの電動ホットハッチ「A290」も同時にお披露目となった。

ルノー・ジャポンが日本導入を発表した新型「5」(サンク)。導入記念の限定車「5 プルミエール エディション」は200台限定で、価格は575万円だ

初代サンクってどんなクルマ?

初代サンクが誕生したのは1972年のこと。1996年まで販売され、累計でおよそ950万台を売り上げたルノーのアイコンだ。日常の使いやすさと遊び心のあるデザインを高いレベルで両立し、単なる移動手段ではなく、「乗りたい」と思わせる存在だったという。パリの狭い道をキビキビと走り回るコンパクトカーとして、フランスの人々の暮らしに深く根付いた。

それが半世紀を経て、EVとして復活した。会場の説明員は、あくまで個人的な見方と前置きしたうえで、欧州では安全基準や排ガス規制の関係で内燃機関の新型車が出しにくくなっている中、電動化の象徴となるクルマに往年の名車というヘリテージを掛け合わせたのではないか、と話していた。

ルノー・ジャポンの大極司社長は、同社が大切にしているのは単に電動化を進めることではないとし、「電動車であること以前に、日本の皆様に『このクルマが欲しい』『このクルマに乗りたい』と思っていただけること」が重要だと強調した。

笑顔のフロントに隠れたフランスの旗

新型サンクのデザインは、初代や2代目「シュペールサンク」、ホットモデル「5ターボ」の要素を現代風にアレンジしたもの。初代を思わせるLEDヘッドライトは、まるで微笑んでいるかのような表情だ。商品担当者によれば、フロントバンパーにも笑顔を描いているという。

面白いのがボンネットの「5」の文字。初代のボンネットにあったエアインテークを充電インジケーターとして生まれ変わらせたもので、充電が進むにつれて表示が変化し、満充電になると「5」の数字が完成する仕組みだ。リアには歴代サンクを象徴する縦型のリアランプを採用している。

ボディサイズは全長3,935mm、全幅1,775mm、全高1,535mm。18インチホイールをボディの四隅に配置し、コンパクトながら踏ん張りの効いたスタンスに仕上げている。

車両はフランス北部のドゥエ工場で生産。商品担当者によれば、バッテリーやモーターも含めてすべてフランス製で、クルマのあちこちにフランス国旗や、フランスの象徴であるニワトリ(ル・コック)の絵があしらわれているという。たとえばヘッドライトの内部にもトリコロールのディテールが入っている。よく探すとほかにも見つかるそうだ。

ヘッドライトの内部にはフランス国旗をイメージしたトリコロールのディテールが

黄色い内装はこの200台だけ

今回の限定車は、初代サンクを彩ったイエローを現代的に再解釈したボディカラー「ジョン ポップ M」に、ブラックのルーフとレッドのアクセントを組み合わせたもの。インテリアにも鮮やかなイエローのファブリックを広く使っている。

実はこの黄色い内装、日本では今回の200台だけの特別なものだ。商品担当者によれば、本国のホームページを見ると内装は別の仕様になっていて、日本でも次回以降は違う内装で展開するという。説明員によると、通常のカタログモデルも将来的に導入する予定だが、詳細はまだ明かされていない。日本ではクルマの色に白や黒、グレーを選ぶ人が多いといわれるが、このキャラクターにはポップな色こそが似合う、というわけだ。

ダッシュボードは歴代モデルから着想を得た水平基調の2段構成で、助手席側までパッド入りのデザインが広がる。商品担当者いわく「他のクルマにはない唯一無二のデザイン」だそうだ。シートは5ターボから着想を得たH字型のデザイン。運転席には10インチのデジタルメーターと10インチのマルチメディアスクリーンを水平に並べ、シフトセレクターをステアリングコラムに設けることで、センターコンソール周りをすっきりさせている。

エンジン版のサンクは出ない

新型サンクはEV専用プラットフォーム「AmpR Small」を採用している。商品担当者は、エンジン版が出るのではないかと期待する人もいるだろうが、その答えは「ない」と明言。サンクはEVだけだ。

モーターは最高出力150PS、最大トルク245Nmを発生し、0-100km/h加速は8秒を切る。バッテリー容量は52kWhで、一充電走行距離は405km(WLTCモード)。急速充電はCHAdeMO方式で最大100kWに対応し、90kWの急速充電器を使えば約15分で約170km分を充電できる。

説明員によれば、新型サンクは同じセグメントの他のEVと比べて200kgほど軽いそうだ。詳細は明かされていないものの、ボディやシャシーの作り込みでかなり頑張ったとのこと。EVにありがちな、お尻が重たいような動きではなく、軽やかで小気味よく走るという。バッテリーを大きくすれば航続距離は延びるが、そのぶん重くなる。軽く作りたいのにバッテリーを積みすぎては意味がないので、そのせめぎ合いの結果が400km程度の航続距離なのだろう。街乗り中心のコンパクトEVとしては十分な数字だ。

ステアリングは13.7というクイックなギア比で、最小回転半径は5.0ｍ。リアサスペンションには上位モデルにも使われるマルチリンク式を採用している。東京のような路地裏でも扱いやすそうなクルマだ。

Googleでナビ、運転支援は24種類

マルチメディアシステム「openR link」はGoogleのサービスを搭載。「OK Google」と話しかけて行き先を伝えるだけで、Googleマップがバッテリー残量を考慮し、充電スポットを経由するルートを案内してくれる。EVで遠出するときの「どこで充電しよう」という悩みを減らしてくれそうだ。

先進運転支援システムは、走行支援、安全支援、駐車支援の3カテゴリーで計24種類を搭載する。ほかにもharman/kardonのオーディオ(8スピーカー＋サブウーファー)やヒートポンプ式エアコンを標準装備。コネクテッドサービスは8年間無料だ。後席は3人掛けで5人乗り、荷室容量は326Lを確保している。

導入記念キャンペーンとして、2027年3月31日までに限定車を成約した人は、e-Mobility Powerの充電ネットワークが使える「ルノー充電カード」の月会費が12カ月間無料になる。

フランス人の命「バゲット」の置き場所も

商品担当者は、新型サンクを選ぶ理由としてフランス流の「アール・ド・ヴィーヴル」(日々の暮らしを豊かに楽しむ美学)を挙げた。

その象徴として紹介されたのが、フランス人にとっての「命」(担当者談)であるバゲットを置くための「バゲットホルダー」だ。カップホルダーならぬバゲットホルダーである。

このホルダーはフランス人の女性デザイナーが手掛けたハンドメイド品。フランスで発表した際は1,000台分くらいを用意すれば足りるかと思いきや、5,000台分の注文が入り、アクセサリー化したという。右ハンドル用まで作られたそうなので、これを取り付ければ、日本でもパン屋さんでバゲットを買い、シートを汚さずに持ち帰るといった感じでフランス気分を味わえそうだ。

限定車「5 プルミエール エディション」の主な仕様は以下の通り。

価格：575万円

全長×全幅×全高：3,935mm×1,775mm×1,535mm

最高出力：150PS

最大トルク：245Nm

バッテリー容量：52kWh

一充電走行距離：405km(WLTCモード)

乗車定員：5名

ボディカラー：ジョン ポップ M(ルーフはノワール エトワール M)

販売台数：限定200台

【フォトギャラリー】新型5(サンク)