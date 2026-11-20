NHKのドキュメンタリー番組『映像の世紀バタフライエフェクト』(総合 毎週月曜22:00～)では、「特集 アニメ 夢を追い続けた100年」を12月21日に放送する。放送倫理・番組向上機構(BPO)の青少年委員会が発表する12月の「テレビ局が薦める『青少年へのおすすめ番組』」に指定された。

ヨーロッパからアメリカ、日本へ…アニメ100年の歩み

今回の特集では、100年にわたるアニメーションの歴史を、作品を生み出してきた創造者たちの夢とともに振り返る。

ヨーロッパでアートとして芽吹いたアニメーションは、アメリカで巨大産業へと成長。日本では手塚治虫さんが大衆文化として開花させた。世界各地で異なる発展を遂げてきたアニメーションの歩みをたどり、創造者たちが追い続けた夢を描いていく。

『映像の世紀バタフライエフェクト』は、世界各地の貴重なアーカイブ映像を通して、歴史上の出来事や人々のつながりが、その後の世界にどのような影響を及ぼしたのかを描くドキュメンタリー番組。今回は、日本を代表する文化の一つとなったアニメーションをテーマに、その100年の歴史に迫る。

「青少年へのおすすめ番組」は、各放送局が自局の番組から青少年に見てもらいたい作品を毎月推薦し、BPOが紹介する取り組み。12月はほかにも、日本テレビが『大家族石田さんチ2026 3時間SP』(12月2日19:00～)、フジテレビが『プロ野球珍プレー好プレー2026』(12月10日19:00～)を推薦している。

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