「映像素材が充実してて面白かった」「今だから放送できた番組なのかも」――9日に放送されたNHKのドキュメンタリー番組『映像の世紀バタフライエフェクト』(総合 毎週月曜22:00～)の「暴力団 日本社会の闇と業」に、Xで反響が寄せられている。

戦後の闇市から高度経済成長、バブル経済、そして現代の犯罪組織に至るまで、日本社会の光と影を貴重な記録映像で描いた今回の放送。担当ディレクターも、制作を通じて浮かび上がった日本社会の矛盾について語っている。

「カメラの前で暴力が公然と振るわれる株主総会の映像は、衝撃だった」

暴力団が台頭したのは終戦直後の混乱期。食糧や日用品を売る闇市を取り仕切って莫大な利益を上げ、復興する社会の隙間に入り込んでいった。

高度経済成長期には建設現場に大量の労働力を供給し、安保闘争では右翼の一部と一体化。バブル期には不動産業者らと結びついて強引な地上げを行うなど、日本社会の様々な領域に影響を及ぼしてきた。

番組では、暴力団の実態を捉えた過去のドキュメンタリーやインタビュー映像を紹介。組員たちが堂々とメディアの取材に応じる姿や、暴力が公然と行われる様子が映し出された。

これらの貴重な記録映像に対し、Xでは「さすがNHK映像素材が充実してて面白かった」「カメラの前で暴力が公然と振るわれる株主総会の映像は、衝撃だった」「ボスレベルの人がテレビで話しててすごい」と驚きの声が続出。

また、「戦後の混乱期・高度成長期には暴力団が治安・経済活動の一端を担い国も黙認していたというのが衝撃だった」「暴力団の存在が安保闘争や東京五輪など、一見関係なさそうなことと関係があり、一つの切り口から歴史の全体像や流れが見えてくるというのは、大変興味深いことだ」と、歴史を振り返ることで見えてくる社会の構造に関心を寄せる投稿も見られた。

暴力団追放に立ち上がった市民の姿にも注目

組織同士の抗争が激化し、一般市民にまで危険が及ぶようになると、1990年代に入って全国各地で暴力団排除の動きが広がっていく。番組では、暴力団の脅威にさらされながらも、街を守るために立ち上がった市民たちの姿も紹介された。

この場面には、「立ち向かった一般市民の方々の勇気と犠牲には胸に迫るものがある」「街が一丸となって暴力団追い出した事例あったの知らなかったから凄いなって思った」といった声が寄せられた。

一方、暴力団の戦後史を45分間で描いたことについては、「ホントもう少し掘り下げて 倍くらいの時間でも良かったかもね」「放送時間が足りなすぎて暴力団まとめ切れてないよ。せめて前後編でやればよかったのに」と、さらなる深掘りを求める声もあった。

担当D「日本社会が、この暴力組織を長年にわたって半ば黙認してきた」

担当ディレクターは、制作にあたって「暴力団について調べて最初に感じたのは、彼らは世界的に見ても希有な存在であるということでした」とコメント。

アメリカやイタリアのマフィアが正体を隠して秘密裏に活動する一方、日本の暴力団は堂々と団体名を名乗って組事務所を構え、メンバーも公開していたことから、「ですからメディアにも協力的。暴力団組員たちの実態を捉えたドキュメンタリーやインタビュー映像が多く残っていました」と説明する。

そして、その背景について「それは、民主国家である日本社会が、この暴力組織を長年にわたって半ば黙認してきたから」と指摘。闇市から高度経済成長期の建設ラッシュ、バブル期の地上げまで、暴力団が様々な形で社会と関わってきた歴史に触れ、「戦後、奇跡の復興を遂げ経済大国となった輝かしい日本の歩みの陰には暴力団の存在があったのです」と振り返った。

さらに、「そして、その闇は現在のトクリュウにまで繋がっています」と、匿名・流動型犯罪グループの問題にも言及。「暴力団は法で規制される存在です。日本社会の矛盾を映し出してきた鏡として、これまでの、そしてこれからの日本社会を考えるきっかけになれば幸いです」とメッセージを寄せている。

この放送は、NHK ONEで見逃し配信されている。

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