ファミリーマートは11月24日より「香る! おむすび新旋風。」キャンペーンを開始する。芳醇な香りが広がる久世福商店監修の「だしむすび」シリーズには「鶏そぼろ」と「本枯節おかかマヨネーズ」が初登場。またレンジ加熱で香ばしさが際立つ「焼おむすび」シリーズでは「牛焼肉」と「銀鮭」を新発売する。

どんなおむすびが発売になる?

全国のファミリーマート約16,500店では11月24日より「久世福商店監修 だしむすび 鶏そぼろ」、「久世福商店監修 だしむすび 本枯節おかかマヨネーズ」、「焼おむすび 牛焼肉」、「焼おむすび 銀鮭」の全4種類を販売する。

「久世福商店監修 だしむすび 鶏そぼろ」(198円)は、久世福商店で人気のごはんのお供「至高のひと時 大人の鶏そぼろ」を参考に仕立てたおむすび。「かつお節」「昆布」「焼きあご」の一番だしで炊き上げた風味豊かなだしごはんで、じっくり炒めて旨味を閉じ込めた甘辛い鶏ももミンチのそぼろを包んだ。さらに隠し味として、焦がしネギオイルで深みのある香りをプラス。優しいだしの風味と甘辛くコク深い鶏そぼろが絶妙に溶け合う味わいになっている。

「久世福商店監修 だしむすび 鶏そぼろ」

「久世福商店監修 だしむすび 本枯節おかかマヨネーズ」(181円)は、久世福商店で人気のごはんのお供「万福のひと時 みんなのおかかマヨ」を参考にして仕立てたおむすび。「かつお節」「昆布」「焼きあご」の一番だしで炊き上げただしごはんに、本枯節を使用した「おかか煮」と、おかか煮を和えた「おかかマヨネーズ」の2種類を合わせた。おかか煮には、塩昆布を加えることで深い旨味を加えている。だしの芳醇な香りと、本枯節の深みのある旨みが口いっぱいに広がる一品。

「久世福商店監修 だしむすび 本枯節おかかマヨネーズ」

「焼おむすび 牛焼肉」(258円)は、香ばしい醤油だれが食欲をそそる具材入りの焼おむすび。中具には牛バラ肉を使用し、リンゴ果汁の爽やかな甘味、にんにく・しょうゆもろみでコクと深みを加えた焼肉だれで香ばしく炒めた。噛むほどにあふれる牛肉の旨みと食べ応えが、こんがり焼き上げたごはんと相性抜群。お好みでレンジで温めることにより、一層風味が際立つ。

「焼おむすび 銀鮭」(238円)は、香ばしい醤油だれが食欲をそそる具材入りの焼おむすび。中具には藻塩を使用し、また一晩熟成することで鮭本来の豊かな旨味が楽しめる銀鮭を使用している。醤油だれや昆布だしを加えて調理し、焼おむすびに合う味わいに仕立てた。外側のこんがり香ばしいごはんと、中のしっとりとした銀鮭の旨味が重なり合う。お好みでレンジで温めることで、美味しさがさらに広がる。

タイパ＋香りに着目!!

ファミリーマートの木内智朗氏は「おむすびアンバサダーにメジャーリーガーの大谷翔平選手を起用してから、これまで5回のおむすびキャンペーンを行ってきましたが、いずれも驚異的な実績を記録しています」とし、"大谷効果"について手放しで喜ぶ。

ファミリーマート 商品本部長補佐(兼)デリカ食品部長の木内智朗氏

特に今年8月に実施した「熱闘! おむすび選手権」キャンペーンは大好評だったとし、「忙しいビジネスパーソン、タイパ志向の人々にご注目いただき、時間はかけられないが美味しいもので満たされたい×1個でしっかり満足したい、というニーズに応えられました。キャンペーン初週には247万個を販売するなど、大きな反響をいただいております」と報告する。

これを受けて11月のキャンペーンでは「タイパ＋香り」に着目した。「おむすびに香りという付加価値を掛け合わせた自信作をご用意しました。おむすびの袋を開けた瞬間、『だしむすび』ならだしの香りが、『焼おむすび』なら醤油の香りが広がります。これにより、ほっとひと息つける至福の時間をご提供できれば」と木内氏。

ここでゲストとして、久世福商店を展開するサンクゼール 代表取締役社長の久世良太氏が舞台に招かれた。もともとファミリーマートのおむすびが好きで、普段からよく食べていた、と明かす久世氏。

サンクゼール 代表取締役社長の久世良太氏(右)

今回のコラボ商品である「だしむすび」の開発秘話について、久世氏は「実は試食の段階で、すでに美味しくて『これで大丈夫です』と許可を出したんです。でも開発チームの方から『もっと美味しくできると思います』という反応があり、具材の旨味をさらに引き出すなど、改良を続けてくださいました。そうして迎えた最終試食ですが、本当にびっくりするほど美味しくなっていました。ファミリーマートさんが合格基準を引き上げてくださったんです」と話す。これに木内氏も「久世福商店さんの看板を使用する以上、お客様の期待に応えたいと、開発チームが一丸となって調整を重ねました」と説明した。

なお「だしむすび」のアレンジレシピとして、久世福商店の人気商品「万能だし」を注いで食べる「追いだしむすび茶漬け」も紹介。ひと足早く試食した木内氏も「私たちのおむすびがワンランク上のご馳走になったように感じました」と笑顔を見せていた。