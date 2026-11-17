セブン‐イレブン・ジャパンは11月17日より、「ブラックフライデー」フェアを東北6県(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)のセブン‐イレブン限定で開催する。

第1弾は「黒」をテーマとしたブラックフード

フェア第1弾として、"黒"をテーマにしたインパクトのある見た目とおいしさを両立した6品が登場する。

「真っ黒ごま鮭おむすび」(192.24円)は、黒ごまを全体にまぶした、インパクトある見た目のおむすび。だし飯の中に焼き鮭を入れた。黒ごまの風味と食感で飽きのこない味つけを楽しめる。

「ブラックチャーシュー炒飯」(594円)は、香ばしい炒飯と柔らかなチャーシューを組み合わせた、見た目にもインパクトがあるブラック炒飯。炒飯の味つけは、醤油とチャーシューの煮汁をベースににんにくを加え、旨みとコクのある濃厚な味つけに仕上げた。チャーシューは東北産の地養豚を使用し、圧力をかけて調理することで、しっとり柔らかな食感が特長。

「チョコだらけサンド(チョコホイップ&チョコチップ)」(399.60円)は、ココア食パンに、濃厚で口どけのよいチョコホイップをサンドし、チョコチップとチョコソースを合わせたチョコづくしの商品。なめらかなホイップとチョコチップの食感の違いを楽しめる。

「カリカリに『そば』を揚げちゃいました 塩味」(213.84円)は、太めの「そば」をカリカリに揚げた、香ばしさと食感が特長の商品。おつまみやおやつとして手軽に楽しめる。シンプルな塩味に仕立て、あとを引く味つけに仕上げた。宮城県、山形県、福島県限定。

「あげっとーに ブラックココア味」(213.84円)は、揚げたパスタにココアパウダーをまぶした、おやつとして手軽に楽しめる商品。サクサクとした食感とココアの甘さの相性の良さが特長。青森県、岩手県、秋田県限定。

「ブラックスコップケーキチョコクリーム」(429.84円)は、チョコの風味をしっかりと感じる、濃厚な味わいのスイーツ。チョコクリームをココアスポンジで挟み、ココアパウダーとフレーク状のチョコをトッピングした。

「まっくろまふぃん」(213.84円)は、まっ黒な見た目が特長のマフィン。ココアの風味とバターのコクが楽しめる生地に、ココアビスケットを合わせた。

人気メニュー2品を値段据え置きで増量

第2弾として、日頃の感謝を込め、東北エリアの人気メニュー2品を値段そのままに増量して発売する。11月24日～1週間限定。

「ご愛顧 鶏ごぼう味めしおむすび」(183.60円)は、6種類の具材(鶏肉、ごぼう、蒟蒻、人参、刻み揚げ、椎茸)を御飯に混ぜ込んだおむすび。鶏の旨みやごぼうの香り、だしの風味を感じる味つけが特長。

「ご愛顧 東北限定 辛味噌ラーメン」(537.84円)

「ご愛顧 東北限定 辛味噌ラーメン」(537.84円)は、麺にコシのある食感が特長の中太ちぢれ麺を使用。スープはラードをベースに、仙台味噌、ニンニクなどを合わせることで、旨みとパンチの効いた味つけに仕上げた。野菜炒めには、もやし、人参、キャベツ、玉葱、挽肉を使用している。