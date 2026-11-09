ファミリーマートは、スイーツの新商品「サクッと三角チーズケーキ」3種を11月10日から発売する。スイーツとして高い人気を誇る定番ジャンルのチーズケーキが、"ワンハンド"でより手軽に楽しめるようになる。

チーズケーキを歩きながら食べられる!?

「サクッと三角チーズケーキ」は、チーズケーキの新たな楽しみ方としてファミリーマートが提案する斬新なスイーツ。チーズケーキ自体の満足感は変えずに、仕事や家事の合間など日常のさまざまなシーンで気軽にチーズケーキを楽しめるワンハンドタイプに仕上げた。

ワンハンドタイのチーズケーキとはどういうことか? まずは「プレーン」から見ていこう。

袋から出してみると、三角形のスイーツが厚紙に守られて登場した。

厚紙に守られている

お皿に出してみると、ベイクドチーズケーキが両側からクッキー生地に挟まれている。

クッキー生地に挟まれたチーズケーキ

反対側から見てみると、チーズケーキとクッキー生地の間にはなにやら白いコーティングが。これはチーズケーキの水分がクッキー生地に移るのを防ぐためのもの。時間の経過とともにサクサクとした食感が損なわれてしまうことを防ぐための工夫というわけ。

チーズケーキとクッキー生地の間には水分がクッキー生地に移るのを防ぐコーティングの工夫も

クッキー生地があるおかげで、お皿に出したりフォークを使ったりせずとも、このようにワンハンドで歩きながらでもチーズケーキを楽しむことができる。注意点としては、厚紙に守られているのである程度は問題ないものの、温かい場所ではチーズケーキ部分が柔らかくなりクッキー生地がこぼれやすいため、冷蔵庫から出してから早めに楽しむこと。

ワンハンドでチーズケーキを楽しめるなんて驚き

3種類のチーズケーキはいずれもニュージーランド産のクリームチーズを使用。特にプレーンは濃厚でありながらほどよい酸味もある王道なチーズケーキのコクをたっぷりと味わうことができる。想像以上にサクッとしたクッキー生地との食感のコントラストも魅力だ。

王道チーズケーキを堪能するならプレーンがおすすめ

ほんのり優しい抹茶チーズケーキとの2層仕立て

続いては、抹茶を食べてみよう。

プレーンと同じベイクドチーズケーキと、抹茶チーズケーキとの２層仕立てになっている。色味も美しい！

ベイクドチーズケーキと抹茶チーズケーキとの2層仕立て

食べてみると、宇治抹茶の味わいが口の中に広がる。間には抹茶ソースが入っており、ほんのりと優しい味わいに仕立てられている。

抹茶の優しい味わいが楽しめる

チョコテリーヌのような高級感を感じる

続いては、チョコを食べてみよう。

こちらはベイクドチーズケーキとチョコチーズケーキの2層仕立てになっている。

ベイクドチーズケーキとチョコチーズケーキの2層仕立て

チョコチーズケーキは思っていたよりもなめらかで、チョコテリーヌ風の濃厚＆優しさ。間にはチョコソース入りで高級感を感じさせる。

3種類はそれぞれ異なるイメージの味わい! いずれもワンハンドで気軽にチーズケーキをいつでも楽しむことができる。これからはチーズケーキは歩きながらワンハンドで食べる時代になるのかもしれない。