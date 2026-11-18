コメダは12月3日から、全国のコメダ珈琲店(一部店舗を除く)で「コメダ特製おぐらあんフェア」を開催する。3年ぶりに復活する「おぐらノワール」をはじめ、自社製造のおぐらあんを使用したデザートやドリンク、スナック全6商品を季節限定で販売する。

コメダは12月3日～2027年1月中旬(予定)の期間、全国のコメダ珈琲店(一部店舗を除く)で「コメダ特製おぐらあんフェア」を開催する。

同フェアでは、自社製造で炊き上げた「コメダ特製おぐらあん」を主役に、デザート2種、ドリンク2種、スナック2種を展開。いちごやバター、ホイップなど、組み合わせる素材によって異なる味わいを楽しめる。

「おぐらノワール」が3年ぶりに復活! デザート2種

「おぐらノワール」(910円～970円、ミニサイズ660円～720円)は、3年ぶりに再登場する季節限定商品。あたたかいデニッシュにおぐらあんをサンドし、ソフトクリームにいちごソースをトッピングした。おぐらあんの甘さといちごソースの酸味が特徴となっている。

「おぐらネージュ」(710円～770円)は、ココアバウムクーヘンの中央におぐらあんを入れ、ソフトクリームといちごソースを組み合わせた一品。ココアのほろ苦さとおぐらあんの甘さ、いちごの酸味が重なる。

おぐらあん×バターのドリンク2種

「おぐらバターアイスオーレ」(700円～940円)は、バターミルク風味のドリンクにおぐらあんを合わせ、ホイップといちごソースをトッピング。グラスの底のおぐらあんを混ぜることで、バターの香りとあんこの甘さ、いちごの酸味を楽しめる。

ホットタイプの「おぐらバターオーレ」(640円～880円)も登場。バターミルク風味のドリンクにおぐらあんを合わせ、ホイップといちごソースを添えた。

ミニバーガーやホイップサンドも登場

スナックには、「おぐらミニバーガー(バナナホイップ＆ミルク)」(740円～800円)が登場。ローブパンでおぐらあんをサンドし、バナナ風味のホイップと練乳のコクが特徴のミルク、2種類の味わいをセットにした。

「おぐらホイップサンド」(580円～640円)は、ふわふわの山食パンにおぐらあんとなめらかなホイップをサンドした一品。あんこの甘さとホイップの口どけを組み合わせている。

販売期間は12月3日～2027年1月中旬を予定。価格は店舗によって異なり、数量限定のため、なくなり次第終了する。終売時期も店舗によって異なる。