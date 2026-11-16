11月も中盤となります。気温の変化が激しい日々が続き、いわゆる"寒暖差疲労"にも注意が必要です。健康の基本はまずは食事から。手軽に利用できるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が到着しています。

2026年11月の新商品5選まとめ(11月17日〜11月23日)

ファミリーマート2026年11月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。ねぎ塩豚タンのお弁当、たんぱく質12.2gが摂れるねぎ塩チキン&キャベツ、琉球そばの人気行列店監修のカップ麺、4種のチーズと卵黄ソースで味わうカルボごはん、ティラミスの味わいをイメージした本格デザートアイスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「ねぎ塩豚タン重（麦入りごはん）」(537円)

価格 : 537円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

麦入りごはんを使用したねぎ塩豚タンのお弁当。にんにくやごま油などにレモンの風味を加えたさっぱりとしつつも、コクのある塩ダレで豚タンを味わえます。トッピングの和えねぎの食感がアクセント。

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「たんぱく質12.2gねぎ塩チキン&キャベツ」(348円)

価格 : 348円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※北海道地方では仕様が異なります。

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

たんぱく質が摂れるおつまみ惣菜。鶏むね肉に、レモンとブラックペッパーが決め手のねぎ塩ダレと、キャベツ、きゅうり、もやしを合わせました。

※北海道地方では仕様が異なります。

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「首里そば」(288円)

価格 : 288円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

沖縄の人気行列店「首里そば」監修のカップ麺。粘りのなかにも歯切れ感がある、硬くコシが強い麺に、かつおと豚の旨みをきかせたあっさりとした塩味スープの琉球そばです。

「4種のチーズととろっと卵黄ソースカルボごはん」(500円)

価格 : 500円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

卵黄ソースを絡めて食べる冷凍食品のカルボごはん。バター風味のもち麦入りごはんに、チーズやベーコン、黒コショウをトッピングしました。

「森永製菓 ティラミスアイス」(338円)

価格 : 338円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ティラミスの味わいをイメージした本格デザートアイス。マスカルポーネチーズ(7%)入りの濃厚なアイスクリームに、マルサラワインで芳醇な香りを加えることで本格的な味わいに仕立てました。

【アルコール使用】

[ファミリーマート限定・数量限定]

まとめ

11月17日発売の新商品は、さっぱりとしつつも、コクのある塩ダレで味わう「ねぎ塩豚タン重（麦入りごはん）」、沖縄の人気店監修の塩味スープの琉球そば「首里そば」、バター風味のもち麦入りごはんに卵黄ソースを絡めて食べる「4種のチーズととろっと卵黄ソースカルボごはん」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また、ねぎ塩ダレとキャベツ、きゅうり、もやしを合わせたおつまみ惣菜「たんぱく質12.2gねぎ塩チキン&キャベツ」や、ティラミスの味わいをイメージした本格派デザートアイス「森永製菓 ティラミスアイス」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用