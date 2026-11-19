ファミリーマートは11月24日より、クリスマスアンバサダーを務める「BE:FIRST」とのコラボ商品全6種を全国約1万6,500店舗で順次発売する。メンバーが監修したスイーツや炒飯、パスタなどが登場するほか、限定ブロマイドの販売やサイン入りポスターなどが当たるキャンペーンも実施する。

ファミリーマート×BE:FIRST コラボレーション商品

BE:FIRSTメンバー監修のコラボ商品全6種が登場

2年連続でファミリーマートのクリスマスアンバサダーを務める「BE:FIRST」。今回のコラボでは、各メンバーのこだわりを反映した全6種類の商品を期間限定で展開する。

11月24日発売の「抹茶のタルト」(298円)は、MANATOが監修。抹茶カスタードと抹茶ガナッシュクリームを重ねた2層仕立てで、天面にはホワイトコーティングをトッピングした。

同日発売の「抹茶とチョコのフィナンシェ」(210円)は、RYUHEIが監修。宇治抹茶を練り込んだ生地にチョコをかけ、抹茶のほろ苦さとチョコの甘さを組み合わせた。いずれも数量限定となる。

JUNON監修の「香ばし炒めの黄金玉子炒飯」(598円)も11月24日に発売。ガラスープと玉子のうま味を生かした、塩ベースの香ばしい炒飯に仕上げた。

12月1日には、LEO監修の「粗挽きソーセージのアラビアータ」(578円)が登場。濃厚なトマトソースに唐辛子の辛さを効かせ、ウインナーとガーリックをアクセントに加えた。

同日発売の「バジルチキン」(348円)は、SOTAが監修。香ばしく焼き上げたチキンにバジルソースで和えたショートパスタを合わせ、黒コショウを効かせた枝豆を添えた。

12月8日には、SHUNTO監修の「コク旨味噌油そば」(646円)を発売。2種類の米味噌と豚骨をベースに、肉みそ、フライドオニオン、青ネギ、メンマ、もやしをトッピングした。

限定ブロマイドやサイン入りポスターが当たるキャンペーンも

11月24日10時からは、店内マルチコピー機の「ファミマプリント」で、限定ブロマイド「BE:FIRST Christmas Photo」(500円)を発売する。

第1弾はメンバーのソロカット6種とグループカット1種の全7種類。12月14日からは第2弾も展開する。販売期間は2027年1月31日まで。

限定ブロマイド「BE:FIRST Christmas Photo」(500円)

さらに、11月24日～12月25日には、ファミペイを提示して1会計200円以上購入すると、スタンプが1個たまるキャンペーンを実施する。

スタンプ20個でメンバー6人のサイン入りポスター(抽選で5人)、10個で限定ステッカー(同200人)、3個でファミマポイント1,000ポイント(同5,000人)に応募できる。

対象のBE:FIRSTコラボ商品を購入すると、初回応募時の当選確率が最大7倍になる。応募期間は12月31日まで。

※商品によって発売日が異なる。また、地域・店舗によって取り扱いのない場合がある。