が、ファミリーマートのおせちは、そんな奥ゆかしさとは無縁。そのおせちの名前は……「背徳おせち」である。うん、ネーミングからして完全に開き直ってますね。お正月にはまだ少し早いけど、その気になる中身を一足先にチェックしてみたっ!

お正月の風物詩、「おせち料理」。黒豆、数の子、田作り……と、縁起の良い料理を少しずつ味わうのが日本の美徳とされてきた。

が、ファミリーマートのおせちは、そんな奥ゆかしさとは無縁。そのおせちの名前は……「背徳おせち」である。うん、ネーミングからして完全に開き直ってますね。お正月にはまだ少し早いけど、その気になる中身を一足先にチェックしてみたっ!

食べたいメニューしかない! ファミマ「背徳おせち」を実食

今回いただくのは、こちらの「背徳おせち(迎春おせち+国産牛切り落とし 1kg)」。国産牛切り落としが1kgもついて、お値段21,384円である。

まずは、おせちの顔とも言える「一の重」から開けてみよう。はい、ドンッ!

黒豆や数の子、伊達巻といった祝いの席に欠かせない基本をしっかり押さえつつ、中央にデンと鎮座しているのはなんと真紅の「ロブスター」! 見た目のインパクトだけで気分もロブスターのように跳ね上がる。

まずはそのロブスターに箸を伸ばして……パクッ。

……くぅぅぅうううッ!!!! 身がギュッと引き締まっていて甘みが濃いィ〜! うっめぇぇぇぇ!!!! プリッと弾力のある歯ごたえ、甲殻類ならではの上品で濃厚な旨味……すべてがたまらん! マジで最高すぎるぞ……。開幕直後の先制パンチとしては威力十分。これはさらに期待値があがってきた!

こちらは「いかの柚子和え」。ねっとり甘いいかの食感に、国産柚子の爽快な香りがふわっと鼻へ抜ける。おせち特有の甘辛い味付けが続く中で、この清涼感は最高の箸休め。気がつけばこれだけでお酒がぐいぐい進んでしまう危険な仕上がりだ!

続いて、魚介と肉料理を贅沢に詰め込んだ「二の重」へ。25種類もの料理がひしめき合い、彩りも鮮やかだ。いや〜、これは目移りが止まらんぞ……。

まずは海鮮の主役級「有頭海老」。殻ごと香ばしく炊き上げられた海老は、鮮度の良さがダイレクトに伝わるプリップリ食感! 噛み締めるほどに海老の旨味と出汁の風味が溢れ出す。まさに王道の風格! ロブスターとはまた違った旨味が大爆発してるわ!

「ぶり照焼」。ひと口食べると……ウッッッッマ! しっとり柔らかな身に甘辛いタレが奥まで染み込んでいて、思わず白米を炊きたくなるコク深さである。出世魚のパワーが体中に漲っていくかのような充実感! 来年こそ出世できますように……。

海鮮だけでなく、肉の布陣も抜かりなし。しっとりと火入れされた「ローストポーク」は、豚肉本来の上品な甘みと旨味が口いっぱいに広がる。ワイルドな肉々しさもめちゃくちゃいい感じ!

さらに旨味が凝縮された「ミートローフ」までスタンバイ。「正月だからって精進料理みたいな気分には絶対にさせないよ」という気前のいいシェフの意志を感じるかのようだ。箸を運ぶ手がまったく止まらん……!

そして最後は、子どもから大人まで大好きなメニューがぎっしり詰まった「三の重」。背徳おせちの背徳たる所以の多くはここに詰まっていると言っても過言ではない。

お重の中央で神々しいオーラを放つ「鮑煮(あわびに)」。箸で持ち上げるとずっしり重く、口に含むと驚くほど柔らかい! じっくり煮込まれた鮑は歯切れが心地よく、噛むたびに磯の芳醇な香りと深みのある出汁がじわりと滲み出てくる。降参。参りました。マジでウマすぎ!

さらに甲羅盛りのビジュアルが眩しい「冷製サラダ(蟹甲羅盛)」をすくってみる。蟹のほぐし身にマヨネーズと特製醤油ソースが絡み合い、まろやかさと海のコクが完璧に調和! めちゃくちゃウマい! 子どもが一口食べたら最後、独り占め確定のヤバい旨さである。ビールや白ワインに合いまくるぞ、これ!

さらに、「ひき肉をひとつにまとめる＝家庭円満」の願いがこもった「ハンバーグ」に……

ぷりぷり＆ジューシーな「海老チリソース」に……

旨味と食感に優れた「牛タン入りソーセージ」と、どれも子どもが大歓声をあげる鉄板のおかずばかりがずらりと並ぶ。

甘味には「ロールケーキ(チョコバナナ、チーズ＆レモン、抹茶)」や「笹団子」まで入っていて、もはやこの重箱だけでも豪華なフルコースが完結してしまう充実ぶりを発揮。おせちって普通、3日くらいかけて食べるものだと思うけど、これ、ウマすぎて初日でなくなってしまうかも……?

繰り返しになるが、この「背徳おせち」は「国産牛切り落とし 1kg」とのセットとなっており、これで2万円台だというのだからやはりかなりコスパはいいように思える(同ランクの冷凍おせちは、牛肉なしでも同じくらいの値段するものが多いし)。

1kgという重量は伊達じゃなく、「家族が集まる正月におせちだけじゃ足りないかも……」という不安を、物理的な肉の質量で力づくで解消してくれる。この安心感たるや半端ではなく、なんと牛丼なら10杯前、肉うどんなら12杯前、肉じゃがなら15人前、ビビンバなら50人前に相当するようだ。……すげぇな!

せっかくなので、この牛肉を豪快に使って牛丼を作ってみたのだが……

実際に食べてみると、めっっっちゃウマい! さすが国産牛。赤身の濃い旨味と脂の上品な甘みが絶妙なバランスで溶け出し、タレの染みたご飯との相性は異次元のウマさ! 肉の柔らかさも完璧な塩梅で、白米が止まらねぇ〜!

実際に「背徳おせち」を食べてみて思ったが、おそらく背徳感を本当の意味で感じているのは食べる側ではなく、むしろ開発者側ではないだろうか。「おせちの皮をかぶせて、こんなご馳走ばかり詰め込んでしまっていいのだろうか……」と。いいんです。むしろ、これがいいんです! と。欲望に忠実な、背徳感まみれの新時代のおせち。みんなもぜひ試してみてね!