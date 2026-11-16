セブン‐イレブン・ジャパンは11月26日～29日、全国のセブン‐イレブンで、揚げ物4品が日替わりで半額になるブラックフライデーセールを実施する。各日数量限定で、五目春巻は60.48円、ななチキは125.28円になる。

ブラックフライデー 揚げ物日替わり半額セール

11月26日・27日はからあげと五目春巻

11月26日は「じゅわっと香り立つ! 若鶏のからあげ(もも) 3個入り」が、通常255.96円のところ127.44円になる。肉厚なもも肉を使い、しょうゆの香ばしさをきかせた。北海道では「じゅわっと香り立つ! 若鶏のザンギ3個入り」が対象となる。

11月27日の「五目春巻」は、通常120.96円。二重にした皮の内側が具材の水分を吸収し、外側のパリッとした食感を保つ仕立てで、野菜のうまみを生かしている。

11月28日・29日はアメリカンドッグとななチキ

11月28日の「アメリカンドッグ」は、通常150.12円のところ74.52円。外側はサクッと、中はふんわりとした生地で、バニラが香るほんのり甘い衣を専用のソーセージに合わせた。

最終日の11月29日は、通常250.56円の「ななチキ」が125.28円に。肉厚な鶏肉のジューシーさと、サクッと軽い衣が特徴だ。

値引きは原則、セブン‐イレブンの税別標準価格を基準に適用する。ほかの値引きキャンペーンとの併用はできないが、クーポン券による値引きは併用できる。一部店舗では対象商品が異なり、店舗によって品切れや取り扱いがない場合がある。