ファミリーマートでは2026年のクリスマスに向けて、ケーキ、チキン、オードブル、ドリンクなど全66種類のクリスマス関連商品を展開する。今年はピエール マルコリーニ監修のケーキ2種類と、テオブロマ監修のガトーショコラアソートが初登場。関係者は「お客様のクリスマスシーンにぴったりの多彩なメニューをお届けします」とアピールする。

ファミリーマートが2026年のクリスマス商品を公開した

おいしいのがいちばん!

ファミリーマートの2026年のクリスマス関連商品は、クリスマスケーキ28種類、クリスマスチキン10種類、パーティーメニュー(ローストレッグ2種類、冷凍食品2種類、ピザ4種類、オードブル3種類、サラダ2種類、寿司2種類、サンドイッチ2種類)、スパークリングワイン11種類(地域・店舗によって取り扱い商品や商品数が異なる)の全66種類。店頭での予約・ファミマオンライン予約は9月16日より開始しており、受け取り期間は12月20日～12月25日となっている(商品・地域により予約期間・受け取り期間は異なる。商品により一部取り扱いのない地域・店舗がある)。

ファミリーマートオリジナルケーキ

「ミルフィーユ・シャンティ」は、香ばしく焼き上げたサクサクのパイ生地にカスタードクリームとバニラクリームの2種類をサンドし、ホイップクリームでデコレーションした。サイズは直径 約14cm(4～6人向け)。

「ショコラ・ミルフィーユ」は、香ばしいパイ生地にチョコカスタードとチョコクリームをサンドし、チョコホイップでデコレーションした。サイズは直径 約14cm(4～6人向け)。

「ブッシュ・ド・ノエル」は、クリスマスの定番ケーキのひとつ。チョコホイップでデコレーションしたロールケーキにチョコプレートをトッピングし、クリスマスらしく仕上げた。サイズは直径 約7×20cm(4～6人向け)。

「おうちで飾ろう! クリスマスケーキ5号」として、自宅で自由に飾り付けできるシンプルなクリスマスケーキも販売する。チョコレート、スイーツ、フルーツ等の付属品は別途購入の必要がある。サイズは直径 約15cm(4～6人向け)。

専門店監修ケーキ

「ピエール マルコリーニ監修 ショコラとキャラメルのケーキ」は、口どけなめらかなショコラキャラメルムースにバニラ香るビターキャラメルソースを組み合わせた。アーモンドプラリネの食感を楽しめる。サイズは、直径 約12cm(2～3人向け)。

「ピエール マルコリーニ監修 ショコラとキャラメルのケーキ」。数量限定。価格は4,600円(早期予約なら400円引き)

「ピエール マルコリーニ監修 赤い果実とバニラのケーキ」は、イチゴとフランボワーズの爽やかな酸味と上品な甘さが広がる果実のムースに、バニラがやさしく香るカスタードムースの組み合わせ。クリスマスらしい華やかな彩りとともに、上品な味わいを楽しめる。サイズは、直径 約12cm(2～3人向け)。

「ピエール マルコリーニ監修 赤い果実とバニラのケーキ」。数量限定。価格は4,600円(早期予約なら400円引き)

「テオブロマ監修 ガトーショコラアソート」は、3種類のガトーショコラ(華やかな香りと豊かな風味が特徴のエクアドル産、華やかな香りと爽やかな酸味が特徴のマダガスカル産、濃厚なカカオのコクが特徴のガーナ産)が楽しめる。サイズは、1つあたり直径 約6cm(2～3人向け)。

コンテンツケーキ

「すみっコぐらし かざって楽しいクリスマスケーキ」は、「すみっコぐらし」のキャラクターたちの紙ピックを自由に飾って楽しめるドーム型のケーキ。ふんわりとしたスポンジに、いちごジャムといちご風味クリームをサンドしている。ボックスも「すみっコぐらし」のデザインを採用しており、ファミリーマートオリジナルピックシート、ファミリーマートオリジナル「てのりぬいぐるみ」なども同梱される。サイズは、直径 約13cm(2～3人向け)。

「にゃんともおいしいベイクドチーズタルト」は、かわいいねこの形をした、なめらかでコクのあるベイクドチーズタルト。ボックスも“ねこねこ”のデザインで、ファミリーマートオリジナル「トートバッグ」が付いてくる。サイズは、直径 約11cm(2～3人向け)。

付属のトートバッグ

クリスマスチキンセット

「3種チキンのパーティーセット」は、定番のファミチキ＋クリスマスにぴったりの骨付きチキンをセットにした大人数でも楽しめるパーティーセット。セット内容は、ファミマプレミアムチキン×3本、直火焼ローストチキンレッグ×3本、ファミチキ×3個となっている(3～4人向け)。

このほか「プレチキ×チキンレッグセット」、「プレチキ×ファミチキセット」、「ファミチキ6個セット」、「ファミチキ×クリスピーチキンセット」を用意する。

パーティーメニュー

「阿波尾鶏ローストレッグ」は、徳島県産の地鶏「阿波尾鶏」を香ばしく焼き上げたローストレッグ(1～2人向け)。購入すると、ドリンク無料引換券が付与される。

「北海道産モッツァレラチーズ使用のマルゲリータピザ」は、北海道産のモッツァレラチーズを16%使用したマルゲリータピザ。冷蔵庫(10度以下)で保存でき、オーブントースターで調理できる(電子レンジは不可)。サイズは、直径 約21cm(2～3人向け)。購入すると、ドリンク無料引換券が付与される。

「クリスマスオードブル」は、唐揚げやエビマヨなどの人気惣菜を8種類盛り合わせたオードブル(2～3人向け)。購入すると、ドリンク無料引換券が付与される。セット内容：エビマヨ／鶏唐揚げ／春巻き／オムレツ／フランク／ポテトサラダ／フライドポテト／ケチャップスパゲッティ／ミニトマト／グリーンリーフ

「デリオードブル」は、サーモンやローストビーフなどクリスマスを彩る華やかなオードブル(2～3人向け)。購入すると、ドリンク無料引換券が付与される。セット内容：生ハム＆玉ねぎのマリネ／オムレツ／ローストビーフ／パンプキンサラダ／サーモン＆玉ねぎのマリネ／トマトとモッツァレラチーズのサラダ／海老とブロッコリーのペペロンチーノ風／チーズソースペンネ＆ベーコン／チキン香草焼き。

「クリスマス寿司セット」は、炙りサーモンハラス、ねぎとろなど人気の寿司ネタを9種類集めたバラエティ豊かなお寿司の盛り合わせ(2～3人向け)。購入すると、ドリンク無料引換券が付与される。セット内容：炙りサーモンハラスにぎり3貫／しめさばにぎり2貫／ねぎとろ細巻6個／ねぎとろ錦糸玉子軍艦3貫／マスいくら軍艦2貫／サーモン軍艦3貫／カニカママヨ軍艦2貫／穴子にぎり3貫／玉子にぎり2貫／がり生姜。

「パーティーサンドセット」は、色とりどりのサンドイッチを盛り合わせたバラエティ感のあるセット(3～4人向け)。購入すると、ドリンク無料引換券が付与される。セット内容：パリジャンサンド(ローストビーフ)2個／パリジャンサンド(ハムチーズ)2個／クロワッサンサンド(ハムたまご)2個／ロースカツとたまごのサンド2個／テリヤキチキンとたまごのサンド2個／ハム・レタス・チーズ・ポテトサラダのサンド(トマトのソース)2個／生ハム／ミニトマト／オリーブ。

おうちで欲張りクリスマス!

ファミリーマート マーケティング本部の橋本剛氏は、今年のクリスマス商戦について3つのポイントを挙げて説明する。1つめは、物価高×平日。物価上昇の波が続く昨今とあり、市場調査では今年のクリスマスも『おうちで過ごす派』が『外食する派』を大きく上回る結果が出ているという。「クリスマスディナーにかける金額(1人あたり)は、おうち派の約6割が5,000円未満でした」と橋本氏。ちなみに今年はクリスマスが平日にあたるが、これも『おうち派』が増える要因だと分析する。

ファミリーマート マーケティング本部 メディア＆プロモーション改革推進部 部長の橋本剛氏

2つめは「クリスマス準備疲れ」。調査によれば、約7割の人が「準備や片付けにかかる時間・手間を減らしたい」と回答している。そして3つめは「おいしさ・特別感は妥協したくない」。1万2,433件の回答を得た市場調査では、35.1%の人が「クリスマスケーキは味やブランドにこだわりたい(妥協したくない)」、31.8%の人が「チキンやローストビーフなどのメインの肉料理は本格的なものにしたい」と答えていた。これを受け、橋本氏は「おトク、手軽、充実のすべてを求める欲張り志向の人は82.5%に上りました。そこでファミリーマートでは『おうちで欲張りクリスマス』を提案します」と説明する。

橋本氏は「今年のクリスマスは、面倒な準備をなるべく省きながらクリスマスらしい楽しさを全部取りする、そして家族や友人らと大切な時間を過ごす――。ファミリーマートでは、そんなクリスマスをご提案できればと思っています」とまとめた。