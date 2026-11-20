「今日が楽しすぎて、収録があっという間でした」――7人組アイドルグループ・SWEET STEADYの地上波初冠バラエティ番組『SWEET STEADYのSWEETEST STORY』が、フジテレビで12月11日(26:45～)に放送される。11月15日に行われた初回公開収録では、ファンから寄せられた願いをもとに、メンバー7人だけで様々な企画に挑戦。予想外の展開に会場が大爆笑する場面もあり、ライブとは異なる一面を披露した。

ファンの願いを受け、7人だけでバラエティ企画に挑戦

SWEET STEADYは、FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEなどが所属するアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から2024年3月にデビューした7人組。2025年には初の全国ツアーを開催し、2027年3月にはデビュー3周年を記念した日本武道館公演を控えている。

初の地上波冠番組となる『SWEET STEADYのSWEETEST STORY』は、ファンから寄せられた「ココが成長してほしい!」という願いを受け、メンバーだけで様々な企画に挑戦する成長バラエティ。

15日に開催された初回公開収録では、表現力を磨く「むずカワ・ジェスチャー STORY」、前向きな精神力を養う「カワイイ克服 STORY」、7人の団結力を試す「マイクリレー STORY」などに挑戦した。

特に「マイクリレー STORY」では、予想外の展開に会場のファンが大爆笑。メンバーそれぞれの個性や、普段とは異なる表情が次々と飛び出した。

山内咲奈は初MCに手応え「意外と上手にできた」

初回収録を終え、メンバーの音井結衣は「企画がファンクラブで募集されて選ばれたと聞いて、本当にみんなで作る番組なんだなとうれしくなりました」と、ファン参加型の番組であることを喜び、「ファンの方たちが番組中にいっぱい笑ってくださって、心温かく第1回の収録を終えられたと思います」と振り返った。

初めてMCを務めた山内咲奈も「7人だけでバラエティー企画に挑戦するのは初めてだったので、楽しかったです。初MCも務めさせていただいて、意外と上手にできたと思います。これからもしっかり回していきたいです!」と手応えを語る。

奥田彩友は「みんなすごくバラエティーが上手だなと思って、私はテレビを見ている感覚でずっと見ちゃっていました(笑)」とメンバーの活躍に感心。栗田なつかは「私たちの冠番組というだけでもうれしかったんですけど、特別な衣装とセットまであるとは知らなかったので、それがめちゃくちゃうれしかったです」と声を弾ませた。

また、塩川莉世は「7人そろってのトークもすごく楽しかったですし、何よりファンの皆さんの笑顔がたくさん見られたのが、すごくうれしかったです」とコメント。白石まゆみは「メンバーの普段なかなか見られない表情を見られて、ファンの皆さんにとっても初めて目にする一面がたくさんあったんじゃないかなと思います」と、新たな魅力が引き出されたことを実感している。

庄司なぎさは「今日が楽しすぎて、収録があっという間でした。もっとやりたかったなと思うくらい楽しかったです」と振り返り、「これからもっと成長して、第1回の放送を見て“ちょっとこれやばいよ”って後で言えるぐらいになりたいです!」と意欲を見せた。

FODでは未公開映像を配信、次回公開収録も決定

番組は「有料公開収録」「地上波放送」「FOD特別版配信」を連動させて展開。12月11日の初回放送終了後からは、地上波に収まりきらなかった公開収録の未公開シーンや、収録の舞台裏で見せたメンバーの素顔などを収録した特別版がFODで配信される。

地上波の第2回は12月18日(26:45～27:15)に放送予定。

さらに、12月26日には東京・お台場のフジテレビ湾岸スタジオ内特設会場で、次回の公開収録を開催することも決定した。

チケットは全席指定1万円(税込)で、11月20日7時30分から23日23時59分までファンクラブ先行抽選を受け付ける。その後、オフィシャル先行抽選、一般販売を実施する予定だ。

公開収録のチケット特典として、メンバー全員のメッセージが入った限定タオルをプレゼント。メッセージは収録日ごとに異なるものとなる。

【編集部MEMO】

SWEET STEADY

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から2024年3月にデビューした7人組アイドルグループ。メンバーは奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈。グループ名には、「かわいい(SWEET)」を集めた花束のようなメンバーが、様々な経験を通して着実に(STEADY)成長してほしいという願いが込められている。2025年に初の全国ツアーを開催し、2027年3月には日本武道館でデビュー3周年記念ライブを開催予定。2026年12月には地上波初冠番組『SWEET STEADYのSWEETEST STORY』がスタートする。

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