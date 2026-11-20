名前も顔も知らぬまま、「交際ゼロ日」で夫婦となったなつ美(芳根京子)と瀧昌(本田響矢)の、ささやかな日常のぬくもりと、深まっていく愛をうららかに描くフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』(毎週木曜22:00～ ※FODで配信)の第6話が、19日に放送された。SNSでは、「瀧なつ(瀧昌となつ美)のうぶキュン“KI”(キス)と、深見夫婦(小関裕太、生田絵梨花)の色気のある“KI”が見られて幸せ」といった声が上がっている。

なつ美と瀧昌、呉への転居を決意 町田からは切ない知らせ

「好きな相手とは、ちゃんと腹を割って話し合ったほうがいい」。町田(泉澤祐希)からの言葉に背中を押され、瀧昌は広島県・呉への異動が決まったことをようやくなつ美に打ち明けた。自分を置いて一人で呉に行くと決めていた瀧昌に、「私はそんなに頼りない…」と、悲しい気持ちを素直に伝えるなつ美。「私も、呉に行きます」とまっすぐな目で見つめ、揺るぎない覚悟を伝えるのだった。

それから数日後。二人は、町田が描く人物画のモデルを務めることに。思い出がたくさん詰まった江端家の縁側で、互いに頬を赤らめたり、笑い合ったり。いつもと変わらないやり取りをする二人。その仲睦まじい光景に、町田は思わず笑みを浮かべ…そして、「この絵が完成したらこの町を出ます」と告げる。

やがて、町田からなつ美のもとに一通の手紙が届く。実は、町田は召集を受けたのだという。その内容に思わず肩を落としてしまうなつ美。しかし、手紙とともに届けられた完成した絵には、幸せな時間が映し出されていて…なつ美の心もじんわりと温かくなるのだった。

一方その頃、新婚の深見家。朝を迎えた芙美子(生田絵梨花)はあわてて飛び起きる。その傍らには、慌てる妻・芙美子をニコニコと愛おしそうに眺める深見龍之介(小関裕太)の姿が。どうやら昨晩、のんびり過ごしているうちに、うたた寝をしてしまい、そのまま朝を迎えてしまったようだった。

そしてなつ美は自身の家族にも、呉に行くことを宣言。だがその心内には寂しさもあり、実は芙美子も呉に行くと知って、「心強いです」と喜ぶのだった。

2組のキスに視聴者悶絶

この展開にX(Twitter)では、「本当にほっとする時間」「この曜日のこの時間になると、めおと日和独特のあたたかな空間が待ってくれている。この安心感が辛いことも支えてくれる」など、うららかな日常を描いた作品の虜になっているようなコメントが。また、「でも、戦争前夜なんだよね」「このうららかさが壊れてしまうのでは…」との不安の声もあった。

そして今回は、なつ美と瀧昌のうぶキュンな、龍之介(小関)と芙美子との大人の色気ある対象的なキスシーンが描かれ、「キュンしすぎて、キュンシする!」「対照的なのがまたすごくいい」「どっちも本当にキュンキュンさせてくれます」と、2組の夫婦のキスシーンの違いにも話題が集まっていた。

【編集部MEMO】

『波うららかに、めおと日和』第7話(11月26日放送)あらすじ

なつ美（芳根京子）と瀧昌（本田響矢）が広島県・呉に発つまであとわずか。2人は、瀧昌が行きつけにしている居酒屋を訪れる。「女の人が行くような店ではないです」という瀧昌の言葉を受け、「女でなければよろしいのですね？」と応えるなつ美は、なんと男装をするのだった。そして、店を切り盛りする夫婦の温かなたたずまいに自分たちの姿を重ねながら、和やかなひとときを過ごす。すると突然、店内にいた男が2人に絡んできて…。

呉に行く前に、瀧昌と過ごした街を堪能することができて、なつ美は満足げ。それを見て、瀧昌も自然と顔をほころばせる。1週間後、瀧昌がひと足早く呉へと発つ日がやってきた。汽車が出るまでのわずかな時間、二人が向かったのは“思い出の喫茶店”。かつてここで交わした言葉や出来事に思いを馳せながら、別れの刻を待つ。「家のことは任せてください」と気丈に振る舞うなつ美だったが、たとえわずかな間であっても、離れ離れになる寂しさは隠せない。そんななつ美の胸の内に気づいた瀧昌は…。

翌日からは、いよいよ引っ越しの荷造りが始まった。柴原郁子（和久井映見）の手も借りながら服や食器を箱に詰めていくなつ美。けれど、あと少しでお別れする郁子との思い出や日頃の感謝があふれ出し、思わず涙がこぼれてしまう。なつ美を優しく見つめる郁子の口から飛び出したのは、思いがけない言葉だった――。

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