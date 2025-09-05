フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、『絶対殺したいパパ』を、5日から独占配信。山中崇らが出演している。

蒼井家のパパ(山中)は、表向きは優しい街の歯科医だが、家では家族にモラハラを繰り返す支配者。娘の桃花(秋田汐梨)、息子のタイシ(本島純政)とシュウ(八神慶仁郎)、そしてママ(遊井亮子)も逆らうことができず、パパの暴言に耐えながらも、なんとか生きていた。

ある日、シュウはパパの不倫を目撃し、家族のためにパパを消すことを考え始める。しかしその後、屋上から転落し血を流し倒れていたのは…。

「FOD SHORT」は、7月1日にサービスを開始。「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信している。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

キャストのコメントは、以下の通り。

■山中崇

「パパ役を務めました。

人のもつ欲望を煮詰めたような男です。

友達には絶対になりたくない。でも、その背中はどこか憎めない。

必死に生きようとする姿がどうにも滑稽に感じたからかもしれません。

大袈裟に聞こえるかもしれませんが、これは愛と憎しみの物語です。そして、栄枯盛衰。

どうか最後までお付き合いいただけたら嬉しいです」

■秋田汐梨

「私が演じる桃花は、子供たちが医者以外の道に進むことを認めようとしない“パパ”の圧力に負けず、自分がなりたい美容師を目指す、芯の強い女性です。

縦型ドラマの出演は初めてで、普段以上に瞬発力を求められ撮影は大変でしたが、とても濃厚で楽しい撮影期間でした。

各話２分程度と短いながらも、面白みが詰まっていて、次が気になる展開になっているのでぜひ最後までお楽しみください！」

【編集部MEMO】

