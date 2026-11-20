タレントの山之内すずと、お笑いコンビ・なすなかにしの中西茂樹が、自分の知らない間にアート作品の題材にされていた――。NBS長野放送のバラエティ番組『FNSソフト工場 あなた展』が、きょう20日(19:00～ ※長野ローカル)に放送される。

何でもない日常がアート作品に…「この展覧会のテーマは、あなたです」

フジテレビ系列局が企画力と制作力を競い合う番組枠「FNSソフト工場」の最新作となる『あなた展』。舞台となるのは、どこにあるとも知れない不思議な展覧会だ。

そこに招待された山之内と中西が、会場の扉を開けると、「この展覧会のテーマは、あなたです」と告げられる。

実は収録前、番組スタッフが2人の何でもない日常に密着。その映像を5人のアーティストが観察し、それぞれのインスピレーションをもとに、本人たちを題材としたアート作品を制作していたのだ。

何も知らずにやって来た2人は、自分の日常が芸術作品になっていることに困惑。しかし、音声ガイドとの対話を通じてアーティストが捉えた自分の姿を知るうちに、これまで気づかなかった一面と向き合っていく。

中西茂樹「まだまだ自分のことは分かっていない」

収録を終えた中西は「僕は本当に普通の1日を過ごしていただけなんですけど、周りの人が見たら“自分のこんな部分があるんや”というのを気づかせてもらえて、すごく不思議な気持ちになりました」と振り返り、「まだまだ自分のことは分かってないなと感じましたね」としみじみ。

さらに、「皆さんも“自分が何者なんだろう”と思うときがあると思いますが、意外とそれは他の人が気づかせてくれるかもしれない――そんなことを教えてくれる番組です」と見どころを語った。

一方、山之内も「いろいろな方に私をイメージした作品を作っていただいて、改めて自分自身と向き合うきっかけにもなりましたし、芸術の持つ力をすごく感じました」とコメント。

当初は、作品を見て驚く程度の反応を想像していたというが、「こんなに内から漏れる声が出るほどいろんな感情になるとは思っていませんでした」と、予想外の体験になったことを明かした。

また、「最初は“私に興味がない人は見ごたえがないんじゃないか”と正直心配していましたが、きっと多くの方に共感していただけると思います」と語り、芸術にあまり触れてこなかった自身も見方が変わったと振り返っている。

3年連続最優秀番組のNBS長野放送が“4連覇”に挑戦

『あなた展』を制作するNBS長野放送は、「FNSソフト工場」で2023年度『オモシロ未来体験 モシモの21世紀』、2024年度『妄想パッキング』、2025年度『もしかして運命さん？』と、3年連続で最優秀番組に選ばれている。

これまで、実現しなかった未来の予想を体験する企画や、荷造りをして架空の旅に出る企画、街ですれ違っただけの他人を追いかける企画など、独創的な番組を送り出してきた。

4年連続の受賞を目指す今回の『あなた展』を企画した内山純一ディレクターは、その発想のきっかけとなった温泉ロケでの出来事を明かしている。

お湯が熱すぎて撮影できず、自ら服を脱いで膝をまくり、一心不乱に湯をかき混ぜたところ、ゲストから「ディレクターさんの背中に感動しました」と声をかけられたという。

内山氏は早く撮影を進めたかっただけだったが、その行動は相手にとって、自分のために一生懸命になってくれた姿に映っていた。

この経験から、「自分が思う自分と、他人の目に映る自分は同じではありません」と感じた内山氏。「“他人の目に映る自分”を知るのはちょっと怖いですが、可視化できたら面白い! と思い、今回の企画を考えました」と制作意図を説明する。

そして、「あなただけが知っているあなたや、あなたの知らないあなたを集めた『あなた展』。あなたは行ってみたいですか?」と問いかけている。

番組には、なすなかにしの那須晃行も出演。NBS長野放送での放送後、FNS系列各局でも順次放送される予定だ。