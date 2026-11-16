「本作に携わった一人ひとりの誠実な想いが、国境を越えて評価されたことを心からうれしく思います」――フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」で配信中の『おとなの子～先生とわたしの境界線～』が、第31回アジアン・テレビジョン・アワードで最優秀賞を受賞した。清乃あさ姫が主演、森岡龍が共演する本作について、荒井俊雄プロデューサーが制作の経緯と受賞の喜びを語った。

FOD SHORTから4作品がノミネート、最優秀賞に輝く

「アジアン・テレビジョン・アワード」は、1996年に創設されたアジアのテレビ・映像コンテンツを対象とする国際賞。第31回となる今回は、25の国・地域から1,000作品以上がエントリーし、ドラマ、バラエティ、ドキュメンタリーなど全62部門で優れた作品や制作関係者が表彰された。

オリジナル・ショートドラマ部門には、FOD SHORTから『おとなの子～先生とわたしの境界線～』のほか、『ミッシングトレイン』『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』『BACK TO THE STORIES』の計4作品がノミネート。その中から『おとなの子～先生とわたしの境界線～』が最優秀賞に選ばれた。

授賞式には、本作のプロデュースを手がけた荒井俊雄氏の代理として、フジテレビFOD事業部の小野田征良氏が登壇した。

高身長がコンプレックスの女子高生と担任教師の物語

2025年12月から配信されている『おとなの子～先生とわたしの境界線～』は、高身長にコンプレックスを抱える女子高生と、人気者の担任教師の関係を描く作品。

主人公は、身長が170cmの“ボーダーライン”を超えたことに憂鬱な思いを抱く高校2年生・並野奏(清乃あさ姫)。密かに思いを寄せる担任・久森秀人(森岡龍)がふと見せた“大人の表情”に心を揺らすが、その夜、神社で涙を流す久森の姿を目撃する。

翌日、2人は学校を無断で休む。子どもと大人の境界線が交わった夜をきっかけに、奏の思いが動き出していく。

荒井俊雄P「国境を越えて評価されたことを心から嬉しく思います」

今回の受賞を受け、プロデュースを担当した荒井氏は「日本における縦型ショートドラマ制作が、まだ試行錯誤を重ねている中、脚本家の市川貴幸さんが“事象ではなく心情で物語を動かす。セリフやモノローグを読む作品。小説のページをめくるような気持ちで観てほしい”という想いを込めた脚本から、本作は始まりました」と制作の出発点を振り返った。

その上で、演出の安井陶也氏、プロデューサーの佐藤龍春氏ら制作スタッフと、清乃や森岡をはじめとする出演者に触れ、「本作に携わった一人ひとりの誠実な想いが、国境を越えて評価されたことを心からうれしく思います」と喜びを語った。

さらに、「これからもFOD SHORTから、日本へ、そして世界へ。物語の力を信じ、人々の心を少しでも満たす作品をお届けしていきたいと思います」と、今後の作品制作への意欲を示している。

FOD SHORTは2025年7月にサービスを開始した、1話約1分の縦型ショートドラマを楽しめるアプリ。フジテレビは今年4月に北米でサービスを開始し、10月にはアジア10の国・地域でも提供を始めるなど、海外展開を進めている。

今回の最優秀賞受賞は、こうした世界展開を進める中での新たな成果となった。

【編集部MEMO】

清乃あさ姫

2005年9月2日生まれ、千葉県出身。俳優。NHK大河ドラマ『どうする家康』、ドラマ『366日』『クジャクのダンス、誰が見た?』『なんで私が神説教』『波うららかに、めおと日和』などに出演。2025年12月配信開始のFOD SHORT『おとなの子～先生とわたしの境界線～』でドラマ初主演を務めた。趣味は歌、ダンス。特技は英会話。

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