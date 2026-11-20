ブラック企業でのハラスメントと、モラハラ彼氏からの搾取に耐えてきた会社員が、奪われた人生を取り戻すために立ち上がる――桜田ひよりが、2027年1月期のフジテレビ系ドラマ『この世は戦う価値がある』(毎週木曜22:00～)で民放GP帯ドラマ初の単独主演を務める。SNSで大きな反響を呼んだ漫画の実写化にあたり、桜田は髪を大胆にカットし、鮮やかなヘアカラーに変身。人生の“総決算”に挑む主人公を演じる。

ブラック企業とモラハラ彼氏に搾取された会社員が“人生総決算”

原作は、こだまはつみ氏による同名漫画(小学館「ビッグスピリッツコミックス」刊・全5巻)。Xで2,150万ビューを突破するなど大きな反響を呼んだ作品が、実写ドラマ化される。

主人公の伊東紀理(桜田)は、都内の企業に勤める入社3年目の会社員。かつては自分の意見をはっきり言える快活な少女だったが、弟が重い病を患ったことをきっかけに、あらゆることを我慢する性格になってしまった。

「誰かの役に立たなければ自分の価値がない」と思い込み、職場では理不尽なハラスメントや過重労働に耐え、プライベートではモラハラ彼氏から搾取される日々を送っている。

しかし、絶望の淵で起きたある出来事をきっかけに、紀理の中で“革命”が勃発。見た目も生き方も大きく変え、「奪われてきたものを、全て取り返そう!」と決意する。

自分を虐げてきた環境に立ち向かう紀理の行動は、大切な人を失ったり、夢を諦めたりしていた周囲の人々の人生にも影響を与えていく。

桜田ひより「本当に素敵な作品だと思いました」

主人公を演じる桜田は、原作のキャラクタービジュアルに近づけるため、自らの髪を大胆にカットし、鮮やかなヘアカラーに変身。心身ともに追い詰められた状態から、自分の人生を取り戻そうとする“覚醒ヒロイン”の変化を表現する。

これまで桜田は、ドラマ『silent』『あたりのキッチン!』『あの子の子ども』『ESCAPE それは誘拐のはずだった』などに出演。今回が民放GP帯ドラマ初の単独主演となる。

台本を読んだ感想について、桜田は「紀理が魅力的な登場人物たちと関わることで、それぞれの人生が動き出していく姿に強く惹かれました。木曜の夜に“よし、明日も頑張ろう”“自分も一歩踏み出せるかもしれない”と感じさせてくれる、本当に素敵な作品だと思いました」とコメント。

初の単独主演には「周りの方々への感謝を胸に、紀理として、全力で向き合う日々が続いていくことにワクワクしています。素敵なキャスト・スタッフの皆さんに囲まれているので、とにかく撮影を楽しんでいきたいです」と意気込んでいる。

さらに、視聴者に向けて「自分の言いたいことをうまく言い出せなかったり、人と向き合うことが怖かったりする人にとっても、“世界がキラキラと輝くこともある”“一歩踏み出す勇気があれば、いつでも誰でも変われる”と背中を押してもらえる作品です」とメッセージを寄せた。

原作者も驚き「主演は桜田ひよりさん。たまげました」

原作者のこだま氏は、実写ドラマ化について「“どう言おうが誰にも何も伝わらない”と思い続けながら描いたあの漫画が、今度は音も動きもあって画面の中でキャラ達が生きているドラマになります」と感慨深げにコメント。

主演が桜田と聞き、「しかも主演はふわふわの芍薬のように可愛らしく素敵な桜田ひよりさん。たまげました」と驚きを明かし、「タイムマシンがあったら“桜田さんの紀理がいつか見られるよ!”と1話を必死で描いてた頃の自分に教えにいきたいです。絶対信じずにペンぶん投げてくると思います」と喜びを表現した。

脚本は『PICU 小児集中治療室』『バニラな毎日』などを手がけた倉光泰子氏が担当。桜田とは映画『モブ子の恋』に続くタッグとなる。演出は『問題物件』『わたしのお嫁くん』などを手がけた紙谷楓氏(共同テレビ)が務める。

プロデュースを担当するフジテレビの鈴木康平氏は「こだまはつみ先生が紡ぎ、多くの読者の心に火を灯した、主人公・伊東紀理の“人生の総決算”」を届けると説明。「木曜の夜に、もうひとふんばり生きていく勇気と、そっと寄り添う優しさを」と作品に込めた思いを語っている。

桜田演じる紀理を取り巻くキャストは、今後発表される予定。

【編集部MEMO】

桜田ひより

2002年12月19日生まれ、千葉県出身。幼少期から芸能活動を始め、ドラマ『明日、ママがいない』(2014年)で注目を集める。『咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A』でドラマ・映画初主演。主な出演作にドラマ『silent』『あたりのキッチン!』『あの子の子ども』『ESCAPE それは誘拐のはずだった』、映画『交換ウソ日記』『モブ子の恋』など。映画『交換ウソ日記』で第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。2027年1月期の『この世は戦う価値がある』で民放GP帯ドラマ初単独主演を務める。昨年10月期に『ESCAPE それは誘拐のはずだった』で共にW主演を務めた佐野勇斗も、同クールの日本テレビ系『ディアマミー 俺たちの母ちゃんは、殺された。』で民放GP帯ドラマ初単独主演となる。

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