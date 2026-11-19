マクドナルドは11月20日、ハッピーセット「マクドナルドブロック」と「名探偵プリキュア!」の第2弾の販売を全国の店舗で開始する(一部店舗を除く)。

「マクドナルドブロック」は組み立ててお店屋さんごっこ

ハッピーセット「マクドナルドブロック」は、ブロックを自由に分解・組み立てたり、複数のおもちゃを組み合わせたりして、自分だけのミニチュアのマクドナルドを作って遊べる。

マクドナルドのトラックやメニューのおもちゃを使ったお店屋さんごっこでは、「どんなお店にしよう?」「どんなふうに商品を届けよう?」と想像を膨らませながら楽しめる。仕事の役割を演じてやり取りする遊びを通じて、想像力や社会性を育むことにもつながるという。

「名探偵プリキュア!」はごっこ遊びから身支度まで楽しめる

ハッピーセット「名探偵プリキュア!」は、アニメのセリフや決めポーズをまねしたり、お友達と一緒にストーリーを考えて演じたりと、ごっこ遊びを楽しめるおもちゃ。

キュアアンサーとキュアミスティックの変身アイテムをモチーフにした「へんしんカードつき ジュエルキュアウォッチ」や、探偵道具をモチーフにした「くるくるプリキットグロス」などが登場する。

【マクドナルドブロック】(C)2026 McDONALD’S

【名探偵プリキュア!】(C)ABC-A・東映アニメーション