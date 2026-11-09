マクドナルドは、ハッピーセット「マクドナルドブロック」とハッピーセット「名探偵プリキュア!」を、11月13日から期間限定で全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で販売する。

自分だけのマクドナルドを組み立てて遊べる「マクドナルドブロック」

ハッピーセット「マクドナルドブロック」は、マクドナルドらしいアイテムをモチーフにした全8種類のブロックのおもちゃ。「ハンバーガー」や「マックフライポテト」をはじめ、「マクドナルドのおみせ」「ドライブスルー」「オーダーカウンター」など、マクドナルドならではのモチーフが登場する。

それぞれ3～5個のブロックに分解でき、自由に組み立てたり、複数のおもちゃを組み合わせたりして、自分だけのミニチュアのマクドナルドを作って遊べる。

ブロックを分解したり組み立てたりする遊びは、立体図形の組み合わせや位置関係を考えることで、空間認識の力を育むという。また、マクドナルドのトラックやメニューのおもちゃを使って、どんなお店にするか、どのように商品を届けるかを考えるお店屋さんごっこは、想像力や社会性を育むことにもつながる。

マクドナルドブロック 第一弾

マクドナルドブロック 第二弾

探偵アイテムや変身アイテムがモチーフの「名探偵プリキュア!」

ハッピーセット「名探偵プリキュア!」は、人気アニメ「プリキュア」シリーズ第23作となる『名探偵プリキュア!』に登場する探偵アイテムや変身アイテムをモチーフにした全6種類のおもちゃ。

「へんしんカードつき ジュエルキュアウォッチ」は、アニメのセリフや決めポーズをまねしながら、ごっこ遊びを楽しめる。友達と一緒にストーリーを考えておもちゃを使って演じることで、役割を分担して遊ぶ社会性や、感情を自由に表現する力を育むという。

また、「プリキットブックのこものいれ」にお出かけの持ち物を入れたり、「ヘアコームつき プリキットミラールーペ」で身だしなみを整えたりする遊びも楽しめる。プリキュアの世界観を楽しみながら、整理整頓や身支度といった生活習慣にも親しめるおもちゃとなっている。

なお、各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了。おもちゃの種類は選べず、交換もできない。品切れの場合は代わりのおもちゃなどが提供される。また、転売や再販売など営利目的での購入は控えるよう呼びかけている。

名探偵プリキュア! 第一弾

名探偵プリキュア! 第二弾

【マクドナルドブロック】(C)2026 McDONALD’S

【名探偵プリキュア!】(C)ABC-A・東映アニメーション

