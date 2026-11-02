マクドナルドは11月4日から11月24日までの3週間限定で、「チーズチーズダブルチーズバーガー」(550円～)、「チーズチーズてりやきマックバーガー」(470円～)、「チーズチーズてりやきチキンジューシーマック」(540円～)、「チーチーダブチソーセージマフィン」(490円～)を全国の店舗で販売する。

今年は新作の「チーチーてりやきチキンジューシーマック」が登場。朝マック限定の「チーチーダブチソーセージマフィン」も再び販売される。

チーチー降臨

チーズをたっぷり楽しめる「チーチー」シリーズ

「チーズチーズダブルチーズバーガー」(550円～)は、人気のレギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」にホワイトチェダーチーズを2枚加えた一品。2枚のジューシーな100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズ2枚と、まろやかなホワイトチェダーチーズ2枚をサンドした。濃厚な2種類のチーズがバーガーの旨みを引き立てるという。

チーズチーズダブルチーズバーガー 550円～

「チーズチーズてりやきマックバーガー」(470円～)は、レギュラーメニュー「てりやきマックバーガー」に、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズを加えた商品。ジューシーなポークパティをてりやき風味に仕上げたバーガーに2種類のチーズを合わせ、とろけるチーズがてりやきのおいしさを一層引き立てる。

チーズチーズてりやきマックバーガー 470円～

今回新登場となる「チーズチーズてりやきチキンジューシーマック」(540円～)は、ジューシーな一枚肉のもも肉に甘辛いてりやきを合わせた「てりやきチキンジューシーマック」に、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズをサンド。濃厚な2種類のチーズと甘辛いてりやきソース、ジューシーなチキンの相性が楽しめる、食べ応えのある一品だ。

チーズチーズてりやきチキンジューシーマック 540円～

朝マック限定の「チーチーダブチソーセージマフィン」(490円～)も、昨年に続いて登場する。「ダブルチーズバーガー」の味わいをヒントに、ジューシーなソーセージパティ2枚と、チェダーチーズ、ホワイトチェダーチーズをそれぞれ2枚使用。ケチャップとピクルス2枚とともに、もっちりとしたオリジナルマフィンでサンドしている。

チーチーダブチソーセージマフィン 490円～

「LUNA CHEE」が100人のバンドに進化! 新CMも放映

11月3日からは、新TVCM「チーチー『みんなでルナチー』篇」(30秒)を全国(一部地域を除く)で放映する。CMには、昨年話題を呼んだ「LUNA SEA」公認のコピーバンド「LUNA CHEE(ルナチー)」が再び登場。メインボーカルを務める加藤清史郎さんが、LUNA SEAの代表曲「ROSIER」の替え歌を披露する。

今年は、ものまねタレントのたむたむさんに加え、100人のバンドメンバーが参加。昨年よりもスケールアップした演奏とともに、「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」「チーチーてりやきチキンジューシーマック」の魅力をロックに表現する。ミュージックビデオをオマージュした世界観にも注目だ。