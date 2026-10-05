JCOMは10月2日、動画配信サービス「J:COM STREAM」において、10月から秋アニメを順次配信すると発表した。TVアニメ「薬屋のひとりごと」第3期や「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期」といった続編のほか、異世界系作品を多数そろえ、見放題で提供する。

J:COM STREAMで配信する2026年秋アニメの一部

「薬屋のひとりごと」第3期は10月3日に配信を開始し、以降は毎週土曜0:00に配信する。同作は2026年12月に劇場版の公開が決定している。第3期では、物語の舞台が後宮から市井、さらに隣国へと広がるという。

「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期」は10月1日に配信を開始しており、以降は毎週木曜0:00に配信する。原作はシリーズ累計発行部数750万部を突破した同名小説で、第3期では「カナレ郡長」となった主人公アルスの新たな領地経営と人材発掘を描く。

異世界系では、「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」を10月3日から毎週土曜22:30に放送直後配信する。原作のノベルとコミックスはシリーズ累計発行部数450万部を突破している。

「凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録」は10月13日から毎週火曜0:00に配信する。原作は小説投稿サイトで累計8,000万PV、シリーズ累計発行部数210万部を突破した同名異世界ファンタジー小説だ。

このほか、TVアニメ「ブラッククローバー」2nd Seasonを10月8日から毎週木曜12:00に配信する。原作は全世界シリーズ累計発行部数2,500万部を突破した同名漫画で、2026年5月まで「週刊少年ジャンプ」「ジャンプGIGA」で連載された。

TVアニメ「ブラッククローバー」2nd Season （c） 田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会

ラインアップにはさらに、「アオのハコ Season2」（10月4日）、「アオアシ Season2」（10月9日）、「千歳くんはラムネ瓶のなか 第2期」（10月11日）、「探偵はもう、死んでいる。Season2」（10月13日）、「ダイヤのA act II -Second Season-」（10月17日）などが並ぶ。10月2日時点では「名探偵コナン 第31シーズン」「ポケットモンスター（2023）」なども配信中だ。

配信日時とラインアップは予告なく変更される場合があるとしている。対象作品は「J:COM STREAM 見逃しアニメ視聴ページ」で確認でき、同ページは10月から順次公開する。

J:COM STREAMは、パラマウントの映画やドラマをはじめ、国内の映画、ドラマ、アニメ、TELASAの作品などを視聴できる動画配信サービス。単体で加入できるほか、専門チャンネルとあわせて利用できる「J:COM TV シン・スタンダード」も提供している。