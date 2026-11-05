JCOMは、動画配信サービス「J:COM STREAM」で「ゴジラ」シリーズの過去32作品を見放題で配信している。11月3日に全国公開された映画「ゴジラ-0.0」を記念したもので、「ゴジラ-1.0」（2023年公開）などが対象となる。
配信作品には、「ゴジラ-1.0」のほか、「シン・ゴジラ」（2016年）、「ゴジラ FINAL WARS」（2004年）、1作目の「ゴジラ」（1954年）など、昭和・平成・令和の各時代の作品が並ぶ。作品はJ:COM STREAMの視聴ページから視聴できる。配信作品は以下のとおり。
- 「ゴジラ-1.0」（2023年）
- 「シン・ゴジラ」（2016年）
- 「ゴジラ FINAL WARS」（2004年）
- 「ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS」（2003年）
- 「ゴジラ×メカゴジラ」（2002年）
- 「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」（2001年）
- 「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」（2000年）
- 「ゴジラ2000 ミレニアム」（1999年）
- 「GODZILLA」／字幕（1998年）
- 「ゴジラ VS デストロイア」（1995年）
- 「ゴジラ VS スペースゴジラ」（1994年）
- 「ゴジラ VS メカゴジラ」（1993年）
- 「ゴジラ VS モスラ」（1992年）
- 「ゴジラ VS キングギドラ」（1991年）
- 「ゴジラ VS ビオランテ」（1989年）
- 「ゴジラ」（1984年）
- 「メカゴジラの逆襲」（1975年）
- 「ゴジラ対メカゴジラ」（1974年）
- 「ゴジラ対メガロ」（1973年）
- 「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」（1972年）
- 「ゴジラ対ヘドラ」（1971年）
- 「ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃」（1969年）
- 「怪獣総進撃」（1968年）
- 「怪獣島の決戦 ゴジラの息子」（1967年）
- 「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘」（1966年）
- 「怪獣大戦争」（1965年）
- 「三大怪獣 地球最大の決戦」（1964年）
- 「モスラ対ゴジラ」（1964年）
- 「キングコング対ゴジラ」（1962年）
- 「怪獣王ゴジラ」／字幕（1956年）
- 「ゴジラの逆襲」（1955年）
- 「ゴジラ」（1954年）
「ゴジラ-1.0」は、戦争によってすべてを失った日本にゴジラが現れ、人々をさらなる絶望へと突き落とす物語。山崎貴氏が監督・脚本・VFXを手がけ、神木隆之介氏、浜辺美波氏らが出演した。第96回アカデミー賞（2024年）ではアジア映画史上初となる視覚効果賞を受賞し、国内興行収入は76億円、世界興行収入は160億円をそれぞれ超えたという。
「ゴジラ」シリーズは、1954年の1作目公開から70年以上にわたって続く。水爆の脅威を背景に誕生したゴジラは、時代ごとにさまざまな姿で描かれてきた。
新作「ゴジラ-0.0」も山崎氏が監督・脚本・VFXを担当し、神木氏、浜辺氏、山田裕貴氏らが出演する。物語は、前作で描かれた出来事から2年後の日本が舞台とされる。