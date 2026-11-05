JCOMは、動画配信サービス「J:COM STREAM」で「ゴジラ」シリーズの過去32作品を見放題で配信している。11月3日に全国公開された映画「ゴジラ-0.0」を記念したもので、「ゴジラ-1.0」（2023年公開）などが対象となる。

J:COM STREAMで見放題配信中の「ゴジラ-1.0」（2023年公開） (c)2023 TOHO

配信作品には、「ゴジラ-1.0」のほか、「シン・ゴジラ」（2016年）、「ゴジラ FINAL WARS」（2004年）、1作目の「ゴジラ」（1954年）など、昭和・平成・令和の各時代の作品が並ぶ。作品はJ:COM STREAMの視聴ページから視聴できる。配信作品は以下のとおり。

「ゴジラ-1.0」（2023年）

「シン・ゴジラ」（2016年）

「ゴジラ FINAL WARS」（2004年）

「ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS」（2003年）

「ゴジラ×メカゴジラ」（2002年）

「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」（2001年）

「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」（2000年）

「ゴジラ2000 ミレニアム」（1999年）

「GODZILLA」／字幕（1998年）

「ゴジラ VS デストロイア」（1995年）

「ゴジラ VS スペースゴジラ」（1994年）

「ゴジラ VS メカゴジラ」（1993年）

「ゴジラ VS モスラ」（1992年）

「ゴジラ VS キングギドラ」（1991年）

「ゴジラ VS ビオランテ」（1989年）

「ゴジラ」（1984年）

「メカゴジラの逆襲」（1975年）

「ゴジラ対メカゴジラ」（1974年）

「ゴジラ対メガロ」（1973年）

「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」（1972年）

「ゴジラ対ヘドラ」（1971年）

「ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃」（1969年）

「怪獣総進撃」（1968年）

「怪獣島の決戦 ゴジラの息子」（1967年）

「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘」（1966年）

「怪獣大戦争」（1965年）

「三大怪獣 地球最大の決戦」（1964年）

「モスラ対ゴジラ」（1964年）

「キングコング対ゴジラ」（1962年）

「怪獣王ゴジラ」／字幕（1956年）

「ゴジラの逆襲」（1955年）

「ゴジラ」（1954年）

「シン・ゴジラ」（2016年公開） (c)2016 TOHO

「ゴジラ FINAL WARS」（2004年公開） (c)2004 TOHO

「ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS」（2003年公開） (c)2003 TOHO

「ゴジラ×メカゴジラ」（2002年公開） (c)2002 TOHO

「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」（2001年公開） (c)2001 TOHO

「ゴジラ-1.0」は、戦争によってすべてを失った日本にゴジラが現れ、人々をさらなる絶望へと突き落とす物語。山崎貴氏が監督・脚本・VFXを手がけ、神木隆之介氏、浜辺美波氏らが出演した。第96回アカデミー賞（2024年）ではアジア映画史上初となる視覚効果賞を受賞し、国内興行収入は76億円、世界興行収入は160億円をそれぞれ超えたという。

「ゴジラ」シリーズは、1954年の1作目公開から70年以上にわたって続く。水爆の脅威を背景に誕生したゴジラは、時代ごとにさまざまな姿で描かれてきた。

新作「ゴジラ-0.0」も山崎氏が監督・脚本・VFXを担当し、神木氏、浜辺氏、山田裕貴氏らが出演する。物語は、前作で描かれた出来事から2年後の日本が舞台とされる。