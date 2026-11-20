ファミリーマートの新感覚のワンハンド新作スイーツ「サクッと三角チーズケーキ」。その発売を記念して、商品をモチーフにしたオリジナルスクイーズが当たるSNSキャンペーンが開催されている。

このオリジナルスクイーズは、スクイーズ作家のメイズ.【MeiZI.】さんがキャンペーンのために特別に制作したもの。「サクッと三角チーズケーキ」の特徴的な三角形のフォルムや、チーズケーキをクッキー生地でサンドした見た目を表現した、本物そっくりのオリジナルアイテムとなっている。商品名の「サクッと」にちなみ、抽選で39名にプレゼントされる。

キャンペーンの実施期間は、11月17日18:00 ～ 11月23日23:59。 ファミリーマート公式Xアカウント(＠famima_now)をフォローし、対象の投稿に指定のハッシュタグをつけて引用ポストすることで応募できる。