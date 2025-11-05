あの"忖度なしにうまい"シリーズが帰ってきた。

昨年、累計430万食という驚異的な売上を記録した、ファミリーマートと料理研究家リュウジさんのコラボ企画「リュウジの至高のレシピ」。SNSを中心に話題となり、発売初週から各カテゴリで売上1位を独占するなど、コンビニメニューの常識を覆すヒットを叩き出したという。

で、その第2弾が11月4日から全国のファミマで販売スタート! 今回もリュウジさん自らが忖度なしで監修を重ね、合計8商品をラインナップした。ということで今回は、特に気になった4品を実際に食べてみたぞ〜!

角煮、デカ過ぎ! リュウジさんの"超自信作"「角煮まん」

ファミリーマートが放つ期待のコラボ作、「リュウジの至高のレシピ」シリーズ。昨年発売された第1弾はたちまち話題となり、異例の大ヒットを記録した。今回の第2弾では、その人気メニューをさらに進化させつつ、スープ、中華まん、冷凍パスタといった新たなジャンルにも拡大。リュウジさんが「忖度なしにうまい」と太鼓判を押す自信作が出揃った。

ファミリーマートの開発担当も「どれも"また食べたくなる味"に仕上がった」と胸を張る今回のコラボ、まずは「リュウジの至高のレシピ 角煮まん」(250円)から食べてみましょう。

とりあえず、半分に割って餡を確認してみると……

えっ!!!!!?

なになに、この肉の量! 嘘みたいなボリュームやんけ! 角煮がたまたまこちら側の半分に集中したのだとは思うが、それにしてもスゴい量……。

実際にひと口食べてみると……ヤバい……これは至高……!! うっ、うめぇ……! なんじゃこれ……本格的すぎるッッッ!!! めちゃくちゃ中華っぽい! 中華街のガチモンの中華まんと比べてもマジで遜色ないレベルだわ……。

角煮はとても肉々しく、それでいてよ〜く煮込まれており、脂身部分はトロトロ、赤身部分はホロホロとほどけていく。醤油の風味も立っており、生姜の爽やかな辛みと香りもめちゃくちゃいいアクセントになっている。優しげな甘みもほんの〜り効いているが、何よりこの中華っぽさよ。甜面醤を使っているそうなので、その影響だろうか。だとしたら、効果は抜群だ。

リュウジさんは角煮まんについて「この商品は何度もやり直しをしてもらいました」と明かしつつ、「結果的に一番美味しいものができたと思います。感無量です。超自信作!」とのコメントを公開しているが、食べて納得。これはマジでウマい!

ド級のパンチ力! にんにくが暴れる「にんにく醤油スープ」

続いて「リュウジの至高のレシピ にんにく醤油スープ」(398円)。レンジでサクッと温めて……。

はい、完成! っていうか香りがもうウマいんですけど! にんにくのニオイがぶわっと立ち込める。

それでは、いただきます!

悪魔的……! パンチ力、ヤッバッッッ!!!! なんなの、この強烈な旨み。豚肉のワイルドな味わいもさることながら、にんにくと出汁の風味がとにかくハンパじゃない! 普通のにんにくだけじゃなく、フライドガーリックも使っているのかな? なんか香ばしさがあって、それがヤミツキになる風味を醸している気がする。醤油のキリッとした風味、唐辛子の辛味もすごく好バランス。系統でいうと、博多のモツ鍋的なスープに近いかも。

しかも具だくさんっていうね。豚肉、キャベツ、ニラ、もやし、豆腐……メンツもモツ鍋的だよね。いや〜、これはウマいわ。このスープでビールが飲めるほど濃厚な味わい。完全にキマってる!

背徳の旨味「ペッパーベーコン焼めしおむすび」

さあ、どんどん行ってみよう。続いては「リュウジの至高のレシピ ペッパーベーコン焼めしおむすび」(214円)にトライ!

昨年、第1弾として登場した「ペッパーベーコンエッグ」を覚えているだろうか。あれも驚くほどおいしかったが、実はその後、リュウジさんが自身のYouTubeチャンネルで「ペッパーベーコンエッグ」を炒飯風にアレンジし、大きな話題を呼んでいた。今回の「ペッパーベーコン焼めしおむすび」は、その“炒飯アレンジ版”をベースに商品化したものだという。

レンチンしたらより美味しくなるとのことなので、レンジでサクッと温めてから……いただきます!

うおぉぉ……これはまた強烈! ベーコンのスモーキーな旨味が満遍なく行き渡っていて、ピリリとスパイシーな黒胡椒がめちゃくちゃいいアクセントになっている。で、こちらもめちゃくちゃにんにくの風味がガツン! と効いている。結構オイリーで背徳感もたっぷり。ガーリックマヨソースで炒めているらしい。いやぁ、これは癖になる。

まるで"明太子のペロンチーノ"、にんにく香る「明太子パスタ」

ラストは「リュウジの至高のレシピ 明太子パスタ」(397円)。ファミマの冷凍麺は全部ウマいからな〜。正直、かなり期待大。レンジでチンして……

完成!……っていうか、めっちゃにんにくの香りがするんだけど……?

よ〜く混ぜて……いただきます!

うわっ、これはマジでめちゃくちゃリュウジさん感あるわ! 笑えるくらいウマい。ウッッッマ〜……。明太子のパスタなのに、かなりにんにくが前面に出ている。「明太子のペロンチーノ」という名前がついてもおかしくないくらい、しっかりにんにくを感じるし、それが明太子特有の魚卵の旨味ともめちゃくちゃマッチしている。バターのコクもいい感じ!

しかし本当に、とにかく濃厚。明太子もたっぷり使われているし、かなり満足度が高い。どれもウマいので甲乙つけがたいが、"オリジナリティ"という意味では今回の食べ比べのなかではナンバーワンだと思う。明太子とにんにく、こんなに合うのか〜。これは意外だった!

リニューアル＆新ジャンル追加でさらにパワーアップした「リュウジの至高のレシピ」第2弾。角煮まんから明太子パスタまで、どれも"コンビニとは思えない"味わいばかり。気になる人は、ぜひお近くの店舗でチェックしてほしい。忖度なしで言わせてもらうが、どれもガチで至高……!